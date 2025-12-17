Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Colorful представила линейку ультракомпактных видеокарт iGame Mini RTX 50-series
Компания Colorful анонсировала линейку компактных видеокарт iGame GeForce RTX 50 Series Mini. В нее вошли разогнанные модели RTX 5060 Ti и RTX 5070. Все они помещаются в корпуса Mini-ITX и оснащены системой охлаждения с одним вентилятором.

Производители видеокарт наконец-то вспомнили о любителях компактных сборок. Новинки обещают высокую производительность в очень скромных габаритах.

Colorful решила проблему выбора для владельцев корпусов Mini-ITX. Компания показала сразу три модели: iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini OC на 8 и 16 ГБ, а также топовую для этой серии iGame GeForce RTX 5070 Mini OC на 12 ГБ. Их общая черта — размер. Длина каждой карты составляет всего 180 мм, что делает их одними из самых компактных на сегодняшнее время.

При этом это не урезанные версии. Все модели — разогнанные, с частотой выше референсной. Например, у RTX 5070 частота Boost достигает 2557 МГц против базовых 2512 МГц. Внешний вид выдержан в черном цвете с боковой RGB-подсветкой и усиленной металлической задней панелью.

Но главный вопрос — охлаждение. Мощная RTX 5070 имеет теплопакет в 250 Вт. Это на 70 Вт больше, чем у младших моделей. При этом отводить тепло должен всего один 95-миллиметровый вентилятор. Colorful уверяет, что справится. Насколько тихо и эффективно — покажет практика.

Продажи стартуют в Китае 19 декабря. Цены начинаются от 500 долларов за младшую RTX 5060 Ti и доходят до 740 долларов за флагманскую RTX 5070 Mini. Для ниши компактных высокопроизводительных ПК это серьезное предложение.

#видеокарта #colorful #mini-itx #geforce rtx 5060 ti #geforce rtx 5070 #компактные пк
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

ФельдшеR
15:25
Так в России, как покупали к НГ нормальную и дорогую жрачку, так и покупают. Это главный праздник живота у россиян. Ясен пень - афтор казачок. Тут все авторы под ущербно-дебильных нищебродов косят и р...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
UzBas
15:25
Почта России !!
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
ФельдшеR
15:20
Зато печень если не бухать восстановиться, а другие пропитые органы нет. И чаще это именно водка.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
NightArcade
15:15
Я "Насморк" так и не прочитал. Надо будет прочесть
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
Mekanika
15:14
Разумеется отличный результат, когда все альтернативы заблокировали по выдуманным причинам. Только вот дилетанты не понимают, что отсутствие альтернативных каналов связи ставит под удар жителей страны...
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
iRusty
15:14
Слушай, я переболел Ковидом еще в 2020-м, но никаких изменений вкусов не заметил. Но вот буквально пару месяцев назад (я практически не пью, но иногда всё же хочется))), мне все спиртные напитки, вклю...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
mwc-lord
15:10
> Насколько тихо и эффективно — покажет практика Все и так понятно — ни на сколько. Реветь будет как пылесос. Любая видимокарта без 3-кулерного охлада — выброшеные в помойку чипы ГП и памяти.
Colorful представила линейку ультракомпактных видеокарт iGame Mini RTX 50-series
Megard
15:03
"быстрой скоростью" - так себе переводчик, хоть бы читал прежде чем толкать
ВМС США получили новую атомную подлодку класса Virginia
linux4ever
15:01
>эВ - внесистемная единица энергии, используемая в атомной и ядерной физике, в физике элементарных частиц и в близких и родственных областях науки
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
NightArcade
14:38
Во-первых, что за "Любимые блюда россиян"? Россия большая, в Бурятии поставят одно, в Калмыкии другое, на Юге третье, на Севере четвертое. Разный климат, разные традиции и т.д. Да и каждой семьи свои ...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
