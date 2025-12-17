Компания Colorful анонсировала линейку компактных видеокарт iGame GeForce RTX 50 Series Mini. В нее вошли разогнанные модели RTX 5060 Ti и RTX 5070. Все они помещаются в корпуса Mini-ITX и оснащены системой охлаждения с одним вентилятором.

Производители видеокарт наконец-то вспомнили о любителях компактных сборок. Новинки обещают высокую производительность в очень скромных габаритах.

Colorful решила проблему выбора для владельцев корпусов Mini-ITX. Компания показала сразу три модели: iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini OC на 8 и 16 ГБ, а также топовую для этой серии iGame GeForce RTX 5070 Mini OC на 12 ГБ. Их общая черта — размер. Длина каждой карты составляет всего 180 мм, что делает их одними из самых компактных на сегодняшнее время.

При этом это не урезанные версии. Все модели — разогнанные, с частотой выше референсной. Например, у RTX 5070 частота Boost достигает 2557 МГц против базовых 2512 МГц. Внешний вид выдержан в черном цвете с боковой RGB-подсветкой и усиленной металлической задней панелью.

Но главный вопрос — охлаждение. Мощная RTX 5070 имеет теплопакет в 250 Вт. Это на 70 Вт больше, чем у младших моделей. При этом отводить тепло должен всего один 95-миллиметровый вентилятор. Colorful уверяет, что справится. Насколько тихо и эффективно — покажет практика.

Продажи стартуют в Китае 19 декабря. Цены начинаются от 500 долларов за младшую RTX 5060 Ti и доходят до 740 долларов за флагманскую RTX 5070 Mini. Для ниши компактных высокопроизводительных ПК это серьезное предложение.