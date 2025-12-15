Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Активность россиян в WhatsApp упала при сохранении количества пользователей мессенджера в России
Среднее время использования мессенджера WhatsApp среди российских пользователей Android за год сократилось на 27%. Такие данные приводит аналитическая компания Digital Budget, сравнивая показатели ноября 2024 и 2025 годов.

Жители России стали проводить в WhatsApp значительно меньше времени, но отказываться от него не спешат. Парадоксальную статистику показало свежее исследование Digital Budget.

Аналитики из Digital Budget сравнили активность за две одинаковые недели в ноябре 2024 и 2025 годов. Разница заметная. В конце ноября этого года средний пользователь проводил в мессенджере 161 минуту в неделю. Годом ранее этот показатель составлял 219 минут. Падение — 27%.

Статистика показывает и другие изменения. Средняя длина одного сеанса общения снизилась с 148 до 118 секунд. Количество ежедневных заходов в приложение тоже немного упало — с почти 13 до менее 12 раз.

При этом общее число активных пользователей не сократилось. Оно даже немного выросло: с 67.5 до 69.5 миллионов человек в неделю. Это означает, что мессенджер по-прежнему остается массовым инструментом для коммуникации. Люди продолжают им пользоваться, но делают это более короткими и частыми «подходами».

Эксперты связывают такую динамику с объективными трудностями. В ноябре текущего года многие пользователи в России столкнулись с серьезными проблемами: ограничениями на звонки и общим замедлением работы сервиса. Это могло заставить людей реже совершать звонки через WhatsApp и переключиться на другие способы общения для длинных разговоров. Мессенджер остается площадкой для быстрых сообщений, но теряет позиции как платформа для голосового общения.

#россия #android #whatsapp #статистика #мессенджеры #digital budget
Источник: pro.rbc.ru
Сейчас обсуждают

Archimedes
18:34
И гений Бартини. Хоть бы раз упомянули.
Россия возвращается к идее экранопланов
Oxygen89
18:24
давно было..последние пару лет точно нет
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Parlous
18:21
Ни одного синего экрана ни разу на своей вин11 не видел. Что я делаю не так?
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Рвем очко Непрану и Маньке-Полотеру
18:16
Админчики ,готовьте свое очко на раздупление в сизо,а вы с укропии?? Да,вы там ,все знают ,отсосите админы.
Создаю и проверяю пакет обновлений для Chimbalix — CUP-2481
Евгений Васютин
18:13
можно цитату или пустобрях?
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
Evgeniy Dyachkov
18:01
Ой ой ой... кто-то же недавно писал про цену до 500$... а уже и 600$ нарисовались. Так и до 1000 дойдём )))
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
Parlous
17:51
да хоть треугольный, автопром европы - всё
Peugeot начал дорожные испытания квадратного электронного руля Hypersquare
RandomXP
17:50
Относительно приставок Стим Машин не слабое устройство. Но есть нюанс - под него игры не оптимизируются. Сейчас. Могут начать оптимизировать, даже пресет такой в игре делать. Но качество картинки буде...
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
Oxygen89
17:46
Стоит почти с выхода 11 версия,не каких проблем в играх...Если только старые игры не запускаются,и все на этом.Не каких манипуляций как в теме не делал,не отключал процессы и тд.Синих экранов за все в...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
VRoman
17:19
У меня на машине бегают. На всех трёх бывших машинах начиная с 2000го года так было после установки cross drilled rotors тормоза переставали греться и изнашиваться. Этим машинам было по 300-400 км, а ...
КАМАЗ открыл сборочную линию по производству тормозных механизмов
