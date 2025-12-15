Среднее время использования мессенджера WhatsApp среди российских пользователей Android за год сократилось на 27%. Такие данные приводит аналитическая компания Digital Budget, сравнивая показатели ноября 2024 и 2025 годов.

Жители России стали проводить в WhatsApp значительно меньше времени, но отказываться от него не спешат. Парадоксальную статистику показало свежее исследование Digital Budget.

Аналитики из Digital Budget сравнили активность за две одинаковые недели в ноябре 2024 и 2025 годов. Разница заметная. В конце ноября этого года средний пользователь проводил в мессенджере 161 минуту в неделю. Годом ранее этот показатель составлял 219 минут. Падение — 27%.

Статистика показывает и другие изменения. Средняя длина одного сеанса общения снизилась с 148 до 118 секунд. Количество ежедневных заходов в приложение тоже немного упало — с почти 13 до менее 12 раз.

При этом общее число активных пользователей не сократилось. Оно даже немного выросло: с 67.5 до 69.5 миллионов человек в неделю. Это означает, что мессенджер по-прежнему остается массовым инструментом для коммуникации. Люди продолжают им пользоваться, но делают это более короткими и частыми «подходами».

Эксперты связывают такую динамику с объективными трудностями. В ноябре текущего года многие пользователи в России столкнулись с серьезными проблемами: ограничениями на звонки и общим замедлением работы сервиса. Это могло заставить людей реже совершать звонки через WhatsApp и переключиться на другие способы общения для длинных разговоров. Мессенджер остается площадкой для быстрых сообщений, но теряет позиции как платформа для голосового общения.