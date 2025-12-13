Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Крыму выделили 10 миллиардов рублей на приведение дорог в порядок
Правительство РФ выделило 10 миллиардов рублей на приведение в нормативное состояние дорог в Крыму.

Крымские дороги ждут масштабного ремонта. Власти заявили о выделении значительной суммы.

Министерство транспорта сообщило о выделении ₽10 млрд. Эти деньги пойдут на приведение региональных дорог Крыма в нормативное состояние. Сейчас, по данным на этот год, только 46,64% таких дорог соответствуют нормативам. Новая программа ставит цель — увеличить этот показатель до 51% к 2030 году.

Помимо этого, ведомство упомянуло и другие инфраструктурные проекты. В будущем году планируют завершить капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Р-280 «Новороссия». Также на обновление парка общественного транспорта в республике направят более ₽453 млн.

Отдельное внимание уделили пунктам пропуска на границе. В нынешнем году уже провели работы в Джанкое, Армянске и Перекопе. До конца года в Джанкое и Перекопе должны ввести новые инспекционно-досмотровые комплексы «Портал-Авто» для досмотра легковых машин. В Минтрансе РФ полагают, что это повысит скорость и безопасность контроля.

#крым #ремонт #дороги #финансирование
Источник: crimea.ria.ru
