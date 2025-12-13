Компания Samsung готовит мобильный процессор Exynos 2600, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу. Чип станет ключевым аргументом в попытке компании вернуть себе крупных клиентов — Apple и Qualcomm, которые сейчас производят чипы у TSMC.

Samsung намерена использовать свой новый чип как витрину передовых технологий. Успех Exynos 2600 должен доказать рынку, что корейская компания снова может выпускать конкурентоспособные процессоры.

Анонсированный процессор Exynos 2600 — это первая крупная демонстрация 2-нанометрового техпроцесса Samsung. Но главное — в чип внедрили новую систему охлаждения Heat Path Block. Она использует медный радиатор, который разместили непосредственно над кристаллом процессора, что, по заявлению компании, улучшило теплоотвод на 30%.

Проблема перегрева долго преследовала флагманские чипы Samsung и стала одной из причин, по которой такие гиганты, как Apple и Qualcomm, предпочли перевести производство своих процессоров к конкуренту — тайваньской TSMC. Samsung фактически упустила волну заказов на предыдущий, 3-нанометровый техпроцесс.

Теперь Exynos 2600 должен выступить в роли убедительного доказательства. Если этот чип, который, вероятно, получит следующая линейка Galaxy S, покажет стабильную и эффективную работу, Samsung надеется восстановить доверие и вернуть ушедших клиентов.