Lenovo выпустила специальную версию игрового ноутбука Legion Y9000P, созданную по мотивам игры Diablo IV.

Коллаборации между производителями железа и игровыми вселенными стали обычным делом. Но Lenovo в случае с Diablo IV сделала ставку не только на мощное «железо», но и на детальный дизайн.

Новая модель Legion Y9000P Diablo IV Edition — это, по сути, игровой ноутбук высшего класса с уникальным оформлением. Дизайнеры добавили на заднюю панель текстуру Лилит, одного из ключевых персонажей игры. Тематику поддерживают фирменные обои и подсветка клавиатуры.

Аппаратную основу составляет связка процессора Intel Core Ultra 9 275HX и мобильной видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 с энергопотреблением 175 Вт. Видеокарта получила 16 ГБ памяти GDDR7. Также есть более доступная версия с чипом RTX 5070 Ti.

Устройство комплектуют 32 ГБ оперативной памяти, накопителем на 1 ТБ и 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой 240 Гц.

Стартовая цена в Поднебесной составляет 16 999 юаней (около ₽191.580) за модель с RTX 5070 Ti. Версия с RTX 5080 оценили в 21 999 юаней (примерно ₽248.000). О планах глобальных продаж компания пока не сообщала.