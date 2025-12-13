Компания Blue Origin планирует провести суборбитальный запуск корабля New Shepard 18 декабря. В составе экипажа — шесть человек, среди которых инженер Михаэла Бентхаус. Она станет первым в истории астронавтом, передвигающимся в инвалидной коляске.

Космический туризм ставит новый, уже не технический, а социальный рекорд. Гонка за доступностью космоса выходит на новый уровень.

Запуск миссии NS-37 наметили на 18 декабря. Ракета New Shepard должна стартовать с частного космодрома компании в Техасе. На борту, как обычно, шестеро туристов. Но один из участников точно не похож на других. Михаэла (Мичи) Бентхаус, инженер-аэрокосмист из Европейского космического агентства, с 2018 года пользуется инвалидной коляской после травмы спинного мозга. Для Blue Origin это способ заявить о повышении доступности космоса. По сути, полет Бентхаус станет первым случаем, когда человек с такими физическими особенностями отправится за линию Кармана (Kármán line).

Сам полет — стандартная процедура для Blue Origin. Капсула с экипажем на несколько минут поднимется выше 100 километров, пассажиры испытают невесомость и увидят изгиб земного горизонта. Весь тур займет около десяти минут. Однако символический груз этой миссии куда тяжелее. Компания даже разработала особую нашивку для экипажа. На ней, среди прочих символов, есть бегемот — это отсылка к плюшевой игрушке Бентхаус, которая поддерживала ее во время реабилитации. Инженер возьмет талисман с собой.

Вместе с Бентхаус летит довольно опытная компания. Например, Джейсон Стэнселл, бывший вице-президент SpaceX по надежности полетов, проработавший у Илона Маска с 2002 по 2021 год. Остальные члены экипажа — инвесторы и предприниматели, чьи увлечения тоже отразились на дизайне памятной нашивки. Там есть и спиральная галактика, и дерево баобаб, и даже буква «К» в память о брате одного из пассажиров.

Для New Shepard это будет 37-й полет в общей сложности и 17-й пилотируемый. Компания Джеффа Безоса после паузы, вызванной аварией беспилотной ракеты в 2022 году, вновь наращивает активность. При этом Blue Origin ведет и более масштабные проекты, готовя к лунной миссии свой посадочный модуль Blue Moon. Но ближайшая цель — показать, что космос может быть немного ближе и доступнее. Хотя бы на десять минут.