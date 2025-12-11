Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Американский стартап хочет передавать ночью энергию лазером со спутников на солнечные панели
Стартап Overview Energy планирует собирать солнечный свет на орбите и передавать энергию на Землю с помощью лазеров — даже ночью. Компания уже провела первые испытания и намерена выйти на коммерческие операции к 2030 году.

Представьте: ночь, а солнечные электростанции продолжают работать. Звучит как фантастика? Американский стартап намерен сделать это реальностью — с помощью спутников и лазеров.

 

Компания Overview Energy вышла из режима скрытой разработки и представила необычную концепцию: собирать солнечный свет на геосинхронной орбите (на высоте около 35 400 км) и передавать энергию на Землю с помощью инфракрасных лазеров. Идея в том, чтобы питать солнечные электростанции даже ночью.

Компания подтвердила работоспособность схемы в упрощенном формате. Легкий самолет передавал инфракрасный луч на стационарный приемник на земле, расстояние между ними доходило до пяти километров. На разработку лазерной и оптической части ушла значительная доля из 20 миллионов долларов инвестиций.

Следующая цель — испытание на низкой околоземной орбите. Его готовят на 2028 год. Если оно пройдет успешно, в 2030-м Overview рассчитывает перейти к коммерческому режиму и работать с мегаваттным уровнем мощности.

На этом поле компания не одна. Aetherflux собирает собственную группировку спутников на низкой орбите, а Star Catcher хочет снабжать энергией космические аппараты. Все они сталкиваются с общей проблемой: цена выше, чем у наземных решений, а риск воздействия лазерных или микроволновых лучей на авиацию и животных по-прежнему вызывает вопросы.

Overview Energy пытается обойти часть проблем: вместо строительства новой наземной инфраструктуры компания планирует передавать энергию на уже существующие солнечные электростанции. Aetherflux, в свою очередь, делает ставку на низкую орбиту — там проще работать, хотя непрерывный сбор энергии требует целой группировки спутников.

#сша #космос #энергетика #спутники #лазеры #солнечные станции
Источник: prnewswire.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter