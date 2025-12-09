Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Платежный сервис «Вжух» от Сбера стал доступен пользователям смартфонов на Android
Сбербанк расширил работу своего сервиса бесконтактной оплаты «Вжух». Теперь он доступен всем клиентам с Android-смартфонами, даже на устройствах без NFC-чипа и с картами международных платежных систем.

Сбербанк решил проблему миллионов: как платить телефоном, если в нем нет NFC или карта — не «Мир». Решение уже работает.

Технология «Вжух», которая использует Bluetooth, теперь работает на любом Android-смартфоне. Это главное изменение. Раньше для оплаты телефоном нужно было либо NFC, либо карта «Мир». Теперь эти ограничения сняли.

Пользователям, по сути, нужно просто обновить «Сбербанк Онлайн» и разрешить приложению доступ к Bluetooth. Дальше все просто: видишь сумму на терминале, открываешь приложение — даже с экрана входа — и подносишь телефон. Вплотную это делать не обязательно, «Вжух» ловит сигнал на расстоянии.

При этом сам сервис SberPay для устройств с NFC никуда не делся. А «Вжух» дает бонус — он работает с картами Visa и Mastercard. Еще одно преимущество: оплата проходит даже при слабом интернете или вообще без него. За каждую покупку, как обычно, начисляют бонусы «Спасибо».

Еще вчера вышло новое приложение для iOS – с ним ВЖУХ работает еще быстрей.

#android #сбербанк #nfc #бесконтактная оплата #платежные сервисы #вжух
Источник: banki.ru
