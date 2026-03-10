Сайт Конференция
rar
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой в США в 2025-ом году, но сотрудники студий разработчиков столкнулись с массовыми увольнениями

Еще недавно Battlefield 6 столкнулась с невероятным успехом, а теперь IGN стало известно что компания EA уволила неизвестное количество сотрудников из всех подразделений, занимающихся разработкой Battlefield, включая работников Criterion, Dice, Ripple Effect и Motive Studios в рамках "реорганизации" студий.

Мы внесли ряд изменений в нашу организацию Battlefield, чтобы лучше согласовать работу наших команд с тем, что наиболее важно для нашего сообщества. Battlefield остается одним из наших главных приоритетов, и мы продолжаем инвестировать в франшизу, руководствуясь отзывами игроков и идеями, полученными в Battlefield Labs.

- Ответил представитель EA на вопрос IGN о сокращениях.

Издание отмечает, что с момента выхода игра столкнулось со множеством трудностей. В основном фанаты критикуют патчи с косметическими изменениями и "улучшением" механики передвижения. За три месяца отзывы игры в Steam изменились с "в основном положительные" на "смешанные". На пике (10 октября 2025-го года) в игре было одновременно 747 440 игроков, а 8-го марта этого года онлайн насчитывает 67 080 игроков.

#игры #electronic arts #battlefield 6 #battlefield
Источник: ign.com
