Крупнейшие производители ПК Dell и Lenovo официально уведомили партнеров о предстоящем подорожании своей продукции.

Покупатели персональных компьютеров столкнутся с существенным ростом расходов. Две ключевые компании рынка – Dell и Lenovo – заявили о неизбежном повышении цен.

Причина — кризис с памятью. Стоимость чипов DRAM и DDR5 взлетела из-за ажиотажного спроса на технологии для искусственного интеллекта и облаков. Глава операционного управления Dell Джефф Кларк заявил, что просто не видел, чтобы цены на память росли так стремительно. Его компания уже предупредила партнеров: рост на 15-20% начнется очень скоро, уже в середине декабря 2025 года. Речь идет о стоимости компонентов, но она напрямую ударит по кошельку покупателя.

Lenovo действует в том же ключе, но сдвигает сроки на январь 2026-го. Все текущие коммерческие предложения от этой компании «сгорят» после Нового года. Конкретный процент не называют, но эксперты ожидают схожих с Dell цифр. В уведомлениях Lenovo есть прямой совет клиентам: закупать оборудование нужно немедленно, чтобы успеть приобрести еще по старым ценам.

Аналитики агентства TrendForce подтверждают: ситуация заставит всех крупных игроков, включая HP, пересмотреть планы. Итог предсказуем — в 2026 году рынок может столкнуться не только с ростом цен, но и с физической нехваткой ноутбуков и компьютеров.