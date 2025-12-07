Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Тодд Говард раскрыл масштабы работ Bethesda: студия «делает кучу игр и разных вещей»
Тодд Говард в новом интервью дал понять, что в Bethesda Game Studios и ZeniMax в целом кипит работа над множеством проектов. При этом конкретные сроки и детали по-прежнему остаются в тумане.

Тодд Говард редко раскрывает конкретные даты, но любит подчеркивать масштаб работы студии. Его новое интервью — именно такой случай: вместо четких анонсов мы снова слышим о большом количестве проектов в разработке. 

Говард прямо заявил, что команда «делает кучу игр и разных вещей». Эта фраза, яркая и разговорная, стала лейтмотивом его беседы с Video Games Chronicle. По сути, это неформальное подтверждение того, что все основные франшизы студии в работе.

На первом плане, конечно, долгожданная шестая часть The Elder Scrolls. Следом в отдаленной перспективе маячит Fallout 5, выход которого аналитики осторожно прогнозируют лишь к 2030-м годам. Параллельно другие подразделения ZeniMax поддерживают живые онлайн-миры — Elder Scrolls Online и Fallout 76, которые приносят стабильный доход.


При этом Говард не подтвердил слухи о ремастерах Fallout 3 и New Vegas, оставив их на уровне фанатских надежд. Зато в ближайших планах — крупное дополнение для Starfield, анонс которого может состояться уже в ближайшие дни. Создается впечатление, что студия разрывается между поддержкой существующих игр, разработкой новых и подготовкой громких релизов. Говард признается, что такая творческая суматоха его заряжает, но для геймеров это означает лишь одно — ждать придется долго.

#видеоигры #bethesda #starfield #разработка #the elder scrolls #тодд говард
Источник: tweaktown.com
