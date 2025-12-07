Компания McLaren в партнерстве с художницей Нэт Боуэн разработала новую технологию окраски. Ее применили на суперкаре 750S Spider, создав эффект объемного абстрактного полотна.

Обычная краска просто окрашивает поверхность. Инженеры McLaren вместе с британской художницей попытались сделать нечто иное — перенести на кузов автомобиля технику абстрактной живописи.

Проект получил название «Хромология». Технологию разработали специалисты подразделения McLaren Special Operations (MSO) совместно с художницей-абстракционисткой Нэт Боуэн, которая работает со смолой и цветом.

В основе — многослойное нанесение полупрозрачных покрытий. Свет, проходя через них, создает сложную игру оттенков и ощущение глубины. Но это не все. На поверхности есть рельефная текстура, которую можно не только увидеть, но и почувствовать.

На представленном экземпляре использовали три цвета: ярко-зеленый, светло-голубой и темно-синий. На стыках они смешиваются, образуя новые переходы.

Детали довершают образ. Значки на кузове покрыли 24-каратным золотом, а в салоне черную алькантару дополнили синими вставками и золотыми акцентами.

Компания планирует выпустить целую серию таких автомобилей для избранных клиентов подразделения MSO. Каждая машина получит уникальную схему окраски, а ее владелец — оригинальную картину от художницы Нэт Боуэн.