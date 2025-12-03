Министерство обороны США запускает масштабную программу закупок малых ударных беспилотников. На эти цели планируют выделить миллиард долларов в течение двух лет.

Армия США делает большую ставку на недорогие ударные дроны. Согласно данным издания The War Zone, Пентагон запускает специальную программу, чтобы насытить войска сотнями тысяч таких аппаратов.

Программа, которую назвали Drone Dominance (DDP) , рассчитана на два года и разбита на четыре этапа. Финиширует она в январе 2028-го. К тому моменту американские военные хотят получить в общей сложности около 340 тысяч дронов. Первая крупная партия — 30 тысяч штук — должна поступить в войска уже к июлю 2026 года.

Все это обойдется бюджету в миллиард долларов. При этом цена — ключевой фактор. Пентагон планирует закупать дроны поэтапно, снижая цену за единицу с 5000 до 2300 долларов и последовательно сокращая количество поставщиков.

Каждый этап начнется с проверки в полевых условиях — военные операторы будут тестировать дроны в реалистичных сценариях. К финальному этапу в списке останется только пять. Конкретные модели в запросе не названы, но из расчетной цены ясно: речь идет о сравнительно небольших аппаратах, вроде FPV-дронов.