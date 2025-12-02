Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
Археологи обнаружили в Судане захоронение возрастом около 4000 лет. В керамическом кувшине рядом с телом они нашли обугленные остатки растений, костей животных и насекомых. Ученые признаются, что никогда не сталкивались с подобным погребальным ритуалом.

Обычная на первый взгляд могила в суданской пустыне скрывала необычный артефакт. Содержимое глиняного кувшина, пролежавшего в земле четыре тысячелетия, заставило археологов развести руками.

Захоронение нашли еще в 2018 году в пустыне Байуда. Оно датируется периодом между 2050 и 1750 годами до нашей эры, временем царства Керма. Мужчина средних лет лежал под овальным земляным холмом. Рядом с головой стояли два керамических сосуда, на шее — синие бусы. Ничто не указывало на высокий статус покойного. Но один из кувшинов оказался совсем не простым.

Внутри археологи обнаружили смесь обугленных остатков. Там были древесина акации, зерна злаков, чечевица и фасоль. Попались фрагменты костей животных, окаменевшие экскременты и несколько жуков-долгоносиков. Следов огня на самом сосуде не было — все это, вероятно, поместили внутрь уже после.

Археологи полагают, что нашли остатки поминальной трапезы. Часть пищи съели, а часть бросили в ритуальный костер, а затем пепел собрали в кувшин и положили в могилу. Второй сосуд рядом оказался пустым.

«Нам неизвестен подобный случай, — заявил соавтор исследования Генрик Панер. — Именно это делает открытие загадочным». Для науки это первое свидетельство такого ритуала в царстве Керма. Зато находка рассказала о другом: четыре тысячи лет назад эта местность была не пустыней, а более влажной саванной, где росли акации и возделывали бобовые. Даже скромная могила обычного человека может перевернуть представления о прошлом.

#археология #судан #погребальный ритуал #царство керма
Источник: livescience.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter