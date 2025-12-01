Новогодние каникулы вносят коррективы не только в планы отдыха, но и в график зарплатных выплат. В Госдуме разъяснили, как должен поступить работодатель, чтобы не нарушить закон.
Ярослав Нилов, возглавляющий профильный думский комитет, прямо ссылается на статью 136 ТК РФ. Правило простое: если день зарплаты совпадает с официальным выходным или праздником, деньги нужно перечислить заранее. Январь с его длинными выходными — как раз такой случай.
Получается, что все зависит от внутренних правил вашей компании или пункта в трудовом договоре. Там прописана конкретная дата. Если эта дата приходится на период с 1 по 8 января, то ждать ее наступления бессмысленно. Работодатель обязан выдать деньги до конца декабря 2025 года.
При этом есть нюанс. Если ваша «зарплатная» дата, скажем, 10 или 25 января и не попадает в нерабочие дни, то выплаты могут спокойно пройти по обычному графику уже после праздников. Нилов, впрочем, отмечает, что многие компании предпочитают полностью рассчитаться с сотрудниками в декабре. Такой подход, по его словам, только приветствуется.
Здесь важно помнить про вторую часть правила. По кодексу, зарплату нужно платить не реже двух раз в месяц. Но январь — месяц особый. Если работодатель выдал всю сумму за декабрь досрочно, а в январе сделает лишь одну выплату (например, аванс за январь), у контролирующих органов претензий не возникнет. Главное, чтобы все обязательства перед людьми были выполнены вовремя, а праздники не стали причиной задержек.