Работодатели обязаны выплатить зарплату за декабрь заранее, если установленная дата выпадает на новогодние праздники. Об этом напомнил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, сославшись на Трудовой кодекс.

Новогодние каникулы вносят коррективы не только в планы отдыха, но и в график зарплатных выплат. В Госдуме разъяснили, как должен поступить работодатель, чтобы не нарушить закон.

Ярослав Нилов, возглавляющий профильный думский комитет, прямо ссылается на статью 136 ТК РФ. Правило простое: если день зарплаты совпадает с официальным выходным или праздником, деньги нужно перечислить заранее. Январь с его длинными выходными — как раз такой случай.

Получается, что все зависит от внутренних правил вашей компании или пункта в трудовом договоре. Там прописана конкретная дата. Если эта дата приходится на период с 1 по 8 января, то ждать ее наступления бессмысленно. Работодатель обязан выдать деньги до конца декабря 2025 года.





При этом есть нюанс. Если ваша «зарплатная» дата, скажем, 10 или 25 января и не попадает в нерабочие дни, то выплаты могут спокойно пройти по обычному графику уже после праздников. Нилов, впрочем, отмечает, что многие компании предпочитают полностью рассчитаться с сотрудниками в декабре. Такой подход, по его словам, только приветствуется.

Здесь важно помнить про вторую часть правила. По кодексу, зарплату нужно платить не реже двух раз в месяц. Но январь — месяц особый. Если работодатель выдал всю сумму за декабрь досрочно, а в январе сделает лишь одну выплату (например, аванс за январь), у контролирующих органов претензий не возникнет. Главное, чтобы все обязательства перед людьми были выполнены вовремя, а праздники не стали причиной задержек.