Блоги
PoZiTiv4iK
В Петербурге разработали плавающий сорбент, впитывающий нефть из воды
Специалисты Передовой инженерной школы СПбГУ представили полимерный материал для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Новый сорбент эффективно работает даже в сложных погодных условиях и выдерживает многократное использование.

Ежегодно тысячи разливов нефти требуют быстрого и эффективного решения. Химики СПбГУ предложили свой вариант — специальный полимер, который буквально вытягивает нефтепродукты из воды.

 

Материал напоминает белую синтетическую ткань, но состоит из сверхтонких волокон тоньше микрона. Эта структура работает как губка — впитывает нефть и удерживает ее. Для запуска процесса достаточно разместить полимер на загрязненном участке. Сначала края материала темнеют, а когда он полностью чернеет — сбор завершен.

Показатели впечатляют: один грамм сорбента поглощает до 40 граммов моторного масла или 20 граммов сырой нефти. Химики проверили материал в условиях, близких к реальным. В лаборатории создавали соленую воду температурой +4°C, имитировали волнение и течение. Полимер показал себя надежно — не тонет даже в шторм благодаря гидрофобным свойствам.

Ключевое преимущество — многоразовость. После сбора нефти материал можно отжать, промыть и использовать снова. Правда, через пять циклов эффективность снижается на 15-20%. Извлеченные нефтепродукты тоже годятся для дальнейшего применения.

Технология предлагает два способа использования. Для сбора с поверхности воды нужны полотна размером до двух метров. Если нефтепродукты распределились в толще воды, один конец полимера утяжеляют и размещают вертикально — получается подобие плавающего фильтра.

Сейчас ученые исследуют возможности создания аналогичного сорбента из биоразлагаемых материалов. Разработка может стать эффективным инструментом в борьбе с последствиями нефтеразливов — только в России ежегодно фиксируют около 10 тысяч случаев загрязнения водоемов нефтепродуктами.

#экология #очистка воды #сорбент #нефтеразливы #спбгу
Источник: newprospect.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter