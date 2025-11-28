Итальянская оборонная компания Leonardo представила проект системы ПВО («Купол Микеланджело»). Комплекс предназначен для защиты от угроз, как гиперзвуковое оружие, рои беспилотников и даже атаки с моря.

В Риме представили новую разработку для европейской системы ПВО, которая имеет сходство с Золотым куполом, предложенным президентом Дональдом Трампом для Америки. Проект пока существует в виде концепции, но уже претендует на решение сложных задач.

Система под названием «Michelangelo Dome» («Купол Микеланджело») должна объединять разные компоненты: наземные, морские, воздушные и космические датчики, системы киберзащиты и управления. Архитектура проекта предусматривает создание защитного купола для критической инфраструктуры и городских зон.

Генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани заявил, что в современных условиях защита требует инноваций. По его словам, оборона должна предвидеть будущие угрозы и использовать международное сотрудничество.

Система рассчитывает нейтрализовать несколько типов угроз одновременно. Алгоритмы искусственного интеллекта будут анализировать данные с датчиков и координировать ответные действия. Заявлена возможность противодействия крупномасштабным скоординированным атакам.

Проект представляют как часть стратегии технологической устойчивости Европы. Разработка должна укрепить позиции Италии в европейской оборонной промышленности и способствовать интеграции потенциалов НАТО.