Фракция «Новые люди» предложила Банку России выпустить банкноту номиналом 10 тысяч рублей. По мнению депутатов, это сделает расчеты за крупные покупки удобнее и снизит расходы на оборот наличных.

В России снова заговорили о необходимости банкноты более высокого номинала. На этот раз инициатива исходит от парламентариев.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди» направили официальное обращение Эльвире Набиуллиной. Они просят главу ЦБ рассмотреть выпуск банкноты в десять тысяч рублей. Основной аргумент — россияне до сих пор используют большие объемы наличных для крупных сделок. Таскать с собой толстые пачки пятитысячных купюр не всегда удобно.

Депутаты подчеркивают и экономическую сторону. Больше наличных — выше издержки. Речь идет о затратах на печать, транспортировку инкассаторами, хранение и пересчет. Новая купюра, по их мнению, оптимизирует все эти процессы. Нагрузка на банкоматы и кассы тоже снизится. В своем письме парламентарии также предложили провести всероссийское голосование за дизайн будущей банкноты.

Впрочем, у Центробанка на этот счет уже есть четкая позиция. Еще в октябре зампред ЦБ Сергей Белов сообщал, что в обозримом будущем выпуск десятитысячной купюры не планируется. Регулятор занял выжидательную позицию, пообещав лишь следить за ситуацией. Так что инициатива депутатов пока повисает в воздухе.