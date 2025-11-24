МВД предупредило о схеме мошенничества с криптовалютой: злоумышленники создают видимость прибыли в личных кабинетах, вынуждая инвесторов вносить новые суммы.

Представьте: вы видите, как ваш «инвестиционный счет» растет, и уже мечтаете о прибыли. А на деле — это просто цифры на экране, за которыми стоит хитрый обман.

МВД рассказало, как работают мошенники: они заманивают людей обещаниями заработка на криптовалюте. Жертвам предлагают доверить деньги «брокерам» на ресурсах, которые не имеют отношения к реальным криптобиржам.

Дальше — трюк: в личном кабинете инвестора «рисуют» прибыль от якобы успешных сделок. Человек видит рост и решает вложить еще. Иногда злоумышленники даже позволяют вывести небольшую сумму, чтобы укрепить доверие.

Но как только жертва перестает вносить деньги, доступ к кабинету блокируют, а мошенники исчезают. Никаких возвратов — только потерянные средства.

Такая схема — одна из самых распространенных в нынешнем году наряду с обманом через «безопасные счета» и фишинговые ссылки.