Компания «Рустарк» планирует запустить завод по производству крахмалов в Краснодарском крае во II квартале 2026 года. Инвестиции в проект составят 7,5 млрд рублей. Предприятие будет выпускать более 50 видов пищевых и технических крахмалов.

В Гулькевичском районе Краснодарского края появится первое в России полномасштабное производство модифицированных крахмалов. Сейчас до 85% этого рынка занимает импорт.

Директор по маркетингу «Рустарка» Виктория Пикулина приводит цифры: российский рынок потребляет 70-80 тысяч тонн пищевых модифицированных крахмалов в год. Новое предприятие сможет выпускать 60 тысяч тонн продукции ежегодно. При этом по некоторым позициям, например, по крахмалу Е1442, которые сейчас вообще не производят в России, мощности завода даже превысят текущие потребности рынка.

Производственный корпус площадью 5,5 тысяч квадратных метров займет четыре этажа. Оборудование для него закупили в Китае, Турции, Таиланде и России. Сырьем станет кукуруза, тапиока, картофель и другое.

Финансовый директор Наталия Иванова уточняет: 5 млрд рублей на проект компания получила в виде льготного займа при поддержке Минсельхоза и администрации края. Еще 34 млн рублей государственной субсидии пошли на подключение электроэнергии.

Гендиректор Александр Кияткин называет завод шагом к лидерству на рынке крахмалопаточной продукции России и ЕАЭС. В планах компании — строительство новых производств в течение пяти лет.