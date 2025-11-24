ГК «Полипласт» запустила вторую очередь комплекса по производству высокомолекулярных полимеров в Новомосковске (Тульская область). Проект позволит заместить импорт и нарастить экспорт.

Химия — не всегда про колбы и реактивы. В масштабах государства это про большие заводы, новые рабочие места и независимость от зарубежных поставщиков. Именно такой шаг сделала ГК «Полипласт».

В Новомосковске заработала вторая очередь комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров. Первая очередь стартовала в минувшем году, а теперь производство расширилось.

Новый комплекс закроет потребности отечественной строительной отрасли — больше не придется закупать полимеры за границей. При этом у компании появятся возможности наращивать поставки в дружественные страны.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин, глава администрации Тульской области Дмитрий Миляев и председатель правления группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Перед началом церемонии почётные гости осмотрели производственные объекты: узел полимеризации, складской комплекс для отгрузки и упаковки, а также цех по приготовлению растворов.

Комплекс представляет собой полностью автоматизированное производство, не имеющее аналогов в России и соответствующее международным стандартам. Продукция, выпускаемая этим комплексом, найдёт своё применение в строительной отрасли и позволит полностью отказаться от использования импортных аналогов. Кроме того, предприятие планирует расширять объёмы несырьевого экспорта.