Экс-президент Франции Николя Саркози написал книгу о своем 20-дневном пребывании в парижской тюрьме La Santé.

Двадцать дней за решеткой хватило французскому экс-президенту для создания целой книги. Николя Саркози объявил о скором выходе своих тюремных мемуаров.

Немецкое издание BILD сообщило в своем телеграм-канале: Саркози проведет презентацию книги «Дневник заключенного» уже 10 декабря. Экс-президент сам анонсировал это в социальной сети Х.

В предварительных цитатах Саркози описывает тюремные будни. Он жалуется на постоянный шум и отсутствие занятий. «В тюрьме нечего смотреть и нечего делать», — пишет бывший президент. При этом он добавляет, что заключение помогло укрепить «внутреннюю жизнь».

Журнал Le Point со ссылкой на заключенного, отбывающего наказание в той же тюрьме, сообщает дополнительные детали. По этим сведениям, Саркози «даже не знает, как сварить яйцо» и принципиально отказывался это делать. При этом уборку в камере экс-президент выполнял самостоятельно.

После освобождения политик заявил, что был образцовым заключенным. Сейчас он носит электронный браслет и живет с семьей в своем многомиллионном поместье. Судебный процесс по его делу продолжается. По мнению BILD, если апелляция не пройдет, у Саркози появится материал для продолжения книги.