Специалисты института «Прометей» представили новые износостойкие покрытия для судов и горной техники. Разработка на основе титана не уступает зарубежным аналогам.

Очередная российская разработка готова заменить иностранные аналоги. На этот раз речь идет о специальных покрытиях для судов и техники, работающих в экстремальных условиях.

В ЦНИИ КМ «Прометей» придумали, как защитить детали машин от износа. Они синтезировали особые порошки на основе титана, которые наносят на поверхность методом микроплазменного напыления. Получается плотный слой, который выдерживает и химическое воздействие, и высокие нагрузки, и постоянное трение.

Такие покрытия подойдут для подшипников, втулок, валов в судостроении и горнодобывающей технике. Также ими можно защищать трубопроводы, элементы запорной арматуры и детали газотурбинных двигателей.

Особенно актуальна эта разработка для арктического судостроения и горнодобывающей техники, эксплуатирующейся в суровых северных широтах. В Арктике оборудование изнашивается гораздо быстрее, и новые покрытия должны помочь решить эту проблему. В институте прямо говорят: для арктических агрегатов такие технологии жизненно необходимы.

Теперь предстоит наладить промышленное производство. Если все получится, предприятия смогут использовать отечественные покрытия вместо импортных.