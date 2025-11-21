На YouTube опубликовали ранее неизвестное интервью со Стивом Джобсом 1996 года.

На YouTube-канале Steve Jobs Archive появилось интервью со Стивом Джобсом, которое никто не видел почти три десятилетия. Запись датируется 22 ноября 1996 года.

20-минутная беседа посвящена работе студии Pixar и созданию «Истории игрушек». Джобс рассказывает о периоде, когда компания переживала стремительный рост после выхода первого в мире полнометражного компьютерного анимационного фильма.

«История игрушек» не просто собрала кассу. Фильм изменил саму студию. Через неделю после премьеры Pixar провела первичное размещение акций. Стоимость бумаг сразу выросла вдвое, а капитализация достигла $1,5 миллиарда.

Джобс подробно объясняет модель работы Pixar. Художники и инженеры получали возможность напрямую влиять на проекты. При этом он отмечает важность двух принципов, которые перенял у Disney: умение концентрироваться на главном и соблюдение строгой производственной дисциплины.

На момент записи интервью штат Pixar увеличился на 70%. Студия активно работала над следующим проектом — «Приключениями Флика». Сам Джобс в это время вел переговоры о пересмотре партнерского договора с Disney.





Его управленческий подход в Pixar отличался от традиционного. Вместо жесткой иерархии он создавал среду, где таланты могли максимально раскрыться. Этот опыт позже помог ему при возвращении в Apple.

Интервью длится 20 минут и уже набрало десятки тысяч просмотров. Для поклонников истории технологий это уникальная возможность услышать размышления Джобса в переломный для Pixar момент.