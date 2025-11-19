Исследование Института психологии РАН выявило проблемы с научной грамотностью у россиян. Около 20% респондентов уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а 16% считают, что люди сосуществовали с динозаврами.

Современные россияне демонстрируют удивительные пробелы в базовых научных знаниях. Новое исследование Института психологии РАН сообщает: каждый пятый житель страны до сих пор уверен, что Солнце вращается вокруг Земли.

Опрос выявил целый набор псевдонаучных представлений. 16% респондентов считают, что люди и динозавры жили в одно время, хотя на самом деле их разделяют десятки миллионов лет. При этом 39% верят в существование ведьм и колдунов, а 34% уверены в способностях экстрасенсов предсказывать будущее.

Парадокс в том, что 68% россиян заявили об интересе к науке. Однако только 26% из них активно ищут научные новости. Наибольший интерес к науке проявляют люди старше 55 лет, тогда как молодежь 18-24 лет демонстрирует наименьшую вовлеченность. Кстати, именно молодежь чаще всего верит в магию и экстрасенсов — тенденция, характерная и для других стран.

Заместитель президента РАН Владимир Иванов связывает такие результаты с трансформацией системы образования. По его словам, переход к модели "образовательной услуги" и подготовка "квалифицированных потребителей" привели к сужению кругозора учащихся. Школьники стали выбирать узкий набор предметов для ЕГЭ, игнорируя остальные дисциплины.

При этом есть и позитивные сигналы: 72% россиян доверяют Российской академии наук, а 75% родителей хотят, чтобы их дети связали жизнь с наукой. Иванов предлагает ввести в вузах курс "История и философия науки и техники" для гуманитариев, а техническим специалистам — изучать классическую литературу. Только системное образование, по его мнению, может исправить ситуацию с научной безграмотностью.