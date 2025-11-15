Запуск беспилотных такси в Москве запланирован на 2026 год, но система страхования таких транспортных средств не готова. В РСА признают, что ключевые правовые вопросы не решены.

Пока технологические компании готовят к запуску беспилотные такси, страховщики и законодатели оказались в роли догоняющих. Система страхования робомобилей в России существует пока только на бумаге.

В будущем году Москва планирует запустить первые беспилотные такси. Но кто будет платить за возможные аварии? Этот вопрос повис в воздухе. Екатерина Гринева из Российского союза автостраховщиков поясняет: транспортные средства без водителя остаются в тестовом режиме именно из-за нерешенных юридических коллизий.

Законопроект есть, но он годами не может попасть в Госдуму. Главная загвоздка — определение виновника ДТП. Если авария произойдет из-за технической неисправности беспилотника, непонятно, кто должен нести ответственность. По сути, появляется третья сторона — программа, которая управляет автомобилем.

При этом международный опыт демонстрирует любопытный факт: такие транспортные средства считаются даже безопаснее обычных машин с человеком за рулем. Однако эта статистика не отменяет главной проблемы. Пока российские законодатели не определят, можно ли считать виновником аварии алгоритм, страховые продукты для беспилотных такси так и останутся лишь в планах.