Теперь «глушить» вражеские дроны можно, не уродуя фасады исторических зданий и опоры мостов. Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал новый модуль «Серп-П6» для борьбы с беспилотниками.

Защита от дронов становится точечной. «Ростех» анонсировал систему, которая решает не только техническую, но и эстетическую задачу, позволяя обезопасить архитектурные памятники и сложные инженерные сооружения.

Новый модуль «Серп-П6» создали для интеграции в существующие комплексы «Серп». Его ключевая особенность — компактность. Раньше стандартное оборудование часто не подходило для объектов со строгими требованиями к внешнему виду или сложными конструкциями. Теперь модуль можно крепить прямо на несущие элементы, не меняя архитектурный облик исторических зданий или инженерных сооружений.

Система дезорганизует работу дрона-нарушителя — она подавляет каналы связи, управления и навигации. В итоге оператор теряет контроль над аппаратом. Модуль прерывает заданный маршрут и блокирует выполнение целевой задачи — например, съемки или доставки взрывчатки.

При этом «Серп-П6» не разбирает сигналы по национальностям. Он способен глушить все основные спутниковые системы — GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou в частотном диапазоне L1. Разработчики позиционируют новинку как расширение функционала линейки «Серп», позволяющее максимально эффективно закрывать уязвимые объекты без лишних затрат.