PoZiTiv4iK
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
Инженер попытался унести с собой 18 000 секретных разработок. Корпорация Intel обратилась в суд с иском к бывшему сотруднику Цзиньфэну Ло.

Обычное сокращение штата обернулось громким скандалом для Intel. Сотрудник с десятилетним стажем попал под увольнение и решил взять с собой не только расчет — но и обширную базу секретных данных.

23 июля системы безопасности Intel зафиксировали первую попытку. Сотрудник по имени Цзиньфэн Ло попробовал переписать файлы с рабочего ноутбука на внешний диск. Защита сработала — операция не удалась.  Но через пять дней инженер повторил попытку с другим накопителем. На этот раз он успел скачать 18 000 файлов. В Intel утверждают, что среди данных были и совершенно секретные разработки.

Компания начала внутреннее расследование и быстро вышла на Ло. После этого корпорация направила в суд иск о возмещении ущерба. Компания оценила ущерб в четверть миллиона долларов.

При этом Intel просит суд запретить экс-сотруднику разглашать украденную информацию. Компания опасается, что конкуренты могут получить доступ к секретным наработкам.

История выглядит особенно странно, если учесть стаж Ло. Он проработал в Intel больше десяти лет — с 2014 года. Его уволили 31 июля в рамках общего сокращения штата.

Сам инженер пока не комментирует ситуацию. Неясно, собирался ли он передать данные конкурентам или просто копировал материалы «на память».

Для Intel это серьезный удар по репутации. Компания всегда гордилась системой защиты интеллектуальной собственности. Теперь же выясняется, что даже проверенные сотрудники с многолетним стажем могут попытаться скопировать секретные файлы.

Исход дела пока не ясен. Но понятно другое — инцидент заставит многие IT-компании пересмотреть политику безопасности. Особенно в отношении сотрудников, которые попадают под сокращение.

#intel #утечка данных
Источник: oregonlive.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter