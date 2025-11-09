Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр

Уже через два месяца владельцев автомобилей ждет очередное повышение расходов. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр подтвердил планы по повышению утильсбора, он увеличится на 25% с января 2026 года.

По словам эксперта, изменение методики расчета уже привело к остановке скидок и росту цен на машины. Теперь ситуация усугубится — в начале следующего года автопроизводители переложат новые расходы на покупателей. Хайцеэр напомнил, что в начале нынешнего года резкого подорожания удалось избежать только из-за сильного рубля. Тогда автокомпании даже снижали цены из-за падения спроса. Но в будущем году такой благоприятный фактор может не повториться.