Вернулись из поездки — докажите, что вы не дрон. В России планируют ввести суточное отключение мобильного интернета и СМС для владельцев сим-карт, которые побывали в международном роуминге.

Как стало известно из источников на телекоммуникационном рынке, в скором времени для российских сим-карт введут 24-часовой «период охлаждения». Это означает, что после активации сим-карты доступ в интернет и отправка СМС будут недоступны в течение суток.

Данное правило будет применяться в двух случаях: если абонент вернулся из международного роуминга или если сим-карта находилась без использования более 72 часов.

При этом власти предусмотрели способ быстрого возврата связи: на телефон придет СМС с ссылкой, нужно пройти по ней и ввести капчу. После этого услуги должны заработать. Правда, техническая готовность операторов к такому сценарию пока под вопросом.

Эксперты напрямую связывают эти меры с безопасностью. Речь идет о борьбе с беспилотниками. Бесхозные сим-карты, оформленные на подставных лиц, часто используют для атак БПЛА. Антон Прокопенко из Vigo поясняет: множество таких карт числятся за реальными людьми, которые даже не подозревают об этом.

Некоторые эксперты предупреждают о возможном недовольстве абонентов. Особенно в аэропортах, где каждая минута на счету. Могут возникнуть и технические сбои — например, СМС с капчей не дойдет.

Роман Тиняев из Strategy Partners приводит мировые примеры. В США требуют идентификации владельца сим-карты, в Израиле действуют строгие процедуры проверки. Индия вообще блокирует интернет и звонки на несколько часов в проблемных регионах.

Никита Данилов из «Флай Дрон» уточняет: одного «периода охлаждения» недостаточно для полной защиты от дронов. Нужен комплекс мер — цифровых, радиоэлектронных, физических.

Ирина Левова из Института исследований интернета видит решение в контроле IMEI-номеров. Если создать единую базу, можно отслеживать привязку сим-карты к легальному устройству. Правда, до этого еще далеко. Пока же россиян ждет новый опыт взаимодействия с мобильной связью после зарубежных поездок.