Раньше за комфорт приходилось платить на заправке. Теперь чаще все наоборот: «автомат» стал бережливее «механики». Эксперты объяснили, как технологии перевернули стереотип.

Еще двадцать лет назад совет «бери механику — сэкономишь» звучал как истина. Тогда автоматы имели по четыре передачи, тянули на высоких оборотах и заметно увеличивали расход топлива. Но времена изменились.

Современные автоматы обзавелись шестью, восьмью, а иногда и девятью передачами. Они блокируют гидротрансформатор и синхронизируются с электроникой двигателя. В итоге расход топлива выровнялся — а порой даже оказался ниже.

Главная причина — точная работа алгоритмов. Если механика ограничена пятью или шестью ступенями, то автомат постоянно подстраивается под дорогу и стиль вождения. На высоких передачах проскальзывания почти нет, потери минимальны.

Автоэксперт Дмитрий Новиков отметил, что с 2010-х годов автоматы обошли механику по экономичности на ряде моделей. Цифры это подтверждают: Jeep Wrangler с механикой потребляет 12,4 л на 100 км, а с восьмиступенчатым автоматом — 11,8.

Помимо классических АКПП, появились вариаторы и «роботы» — они вообще лишены фиксированных передач и держат мотор в оптимальном рабочем диапазоне. При спокойной езде механика все еще может выиграть у автомата, но разница уже символическая.

На данный момент старый спор можно считать закрытым: современные автоматы не только удобнее, но и вполне экономичные. Теперь выбирать коробку можно лишь из личных предпочтений, а не по мифам.