Студия Pocketpair представила необычный спин-офф своей популярной игры – симулятор знакомств Pal♡world. В отличие от прошлогодней первоапрельской шутки, на этот раз проект выглядит серьезной разработкой.

Разработчики нашумевшего Palworld сделали неожиданный ход, анонсировав романтический симулятор с персонажами своей вселенной. Игра Pal♡world! ~More Than Just Pals~ уже обзавелась страницей в Steam, где ее можно добавить в список желаний.

Сюжет переносит игрока в частную академию Палпагос, где предстоит знакомиться с антропоморфными версиями существ из Palworld. Среди потенциальных партнеров – Ловандер, Чиллет, Зоя и другие персонажи, каждый со своей историей. Разработчики предлагают три варианта развития отношений: дружбу, роман или... каннибализм, сохраняя фирменный черный юмор оригинальной игры.





Визуальный стиль напоминает Doki Doki Literature Club, создавая контраст между милой оболочкой и темным подтекстом. Хотя анонс совпал с 1 апреля, представители студии подтвердили серьезность своих намерений. Точные даты выхода пока не объявлены, но проект уже заявлен для Steam и PlayStation Store.

Этот неожиданный поворот вызвал смешанную реакцию фанатов. Одни ждут продолжения основного проекта, другие заинтригованы необычным сочетанием жанров. Остается надеяться, что разработчики смогут повторить успех оригинального Palworld, предложив по-настоящему уникальный игровой опыт.