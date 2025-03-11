Стартап Liminal Experiences привлек $5,8 млн начального финансирования для разработки игр на базе искусственного интеллекта. Проект направлен на создание пользовательского контента и планирует выпустить альфа-версию в 2026 году.

Liminal Experiences, новый игрок на рынке игровых технологий, сосредоточился на использовании искусственного интеллекта для создания пользовательского контента. Недавно компания объявила о привлечении $5,8 млн начального финансирования от известных инвесторов, включая Riot Games и BITKRAFT Ventures. Эти средства помогут стартапу развивать свои идеи и довести проект до альфа-версии, запланированной на 2026 год.

Суть проекта заключается в создании платформы, где игроки смогут разрабатывать свои собственные приключения в стиле RPG, используя инструменты, предоставляемые искусственным интеллектом. Это позволит пользователям создавать уникальные миры и персонажей без необходимости в программировании. Например, игроки смогут легко генерировать квесты и редактировать игровые механики, что значительно упростит процесс разработки.

Основатель компании Брендан Маллиган отметил, что использование искусственного интеллекта в играх вызывает много споров. Многие разработчики опасаются, что ИИ может заменить их, в то время как игроки сталкиваются с этическими вопросами. Однако Liminal Experiences стремится изменить этот подход, предлагая инструменты, которые поддерживают и усиливают человеческое творчество, а не заменяют его.

Платформа будет включать функции для создания 3D-эпизодов, систем строительства и декорирования, а также возможности для работы в команде. Пользователи смогут делиться своими приключениями с другими, что создаст сообщество творческих людей.

Хотя сайт Liminal Experiences пока не предлагает много информации, желающие могут зарегистрироваться в качестве тестировщиков после выхода альфа-версии.