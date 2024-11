В сети появился редкий шестисекундный ролик из отложенной игры "In the Valley of Gods", который демонстрирует потрясающую физику воды. Это видео вновь привлекло внимание к проекту Campo Santo, релиз которого ожидается в декабре 2029 года.

Недавно в интернете появился уникальный шестисекундный ролик, который вызвал бурю эмоций у поклонников видеоигр. Это видео из отложенной игры "In the Valley of Gods" от разработчиков Campo Santo показывает впечатляющую физику воды, которая поразила зрителей своим реализмом. В ролике персонаж движется по солнечной пещере, где отражения и освещение создают завораживающую атмосферу.

Игра, анонсированная в 2017 году, обещала захватывающее приключение, разворачивающееся в Египте 1920-х годов. Однако после приобретения Campo Santo компанией Valve в 2018 году разработка проекта замедлилась. Команда переключила внимание на другие важные проекты, такие как "Half-Life: Alyx", что оставило фанатов в ожидании новостей.

Появление этого короткого видео, посмотреть которое можно здесь, стало неожиданным напоминанием о высоких технических амбициях, которые стояли за "In the Valley of Gods". Несмотря на восхищение, многие поклонники испытывают разочарование из-за длительного молчания разработчиков. Они жаждут обновлений и новых подробностей о судьбе игры, которая до сих пор находится в списках желаемого у многих пользователей.

На данный момент релиз "In the Valley of Gods" намечен на декабрь 2029 года. Этот срок кажется далеким, но интерес к игре не угасает. Фанаты надеются на скорое появление новых материалов и информации от Valve, чтобы вновь окунуться в мир, полный приключений и загадок.