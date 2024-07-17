Группа исследователей разработала новую методику, которая использует рентгеновскую фотонную корреляционную спектроскопию (XPCS), искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для создания уникальных "отпечатков пальцев" различных материалов. Эти "отпечатки" могут быть проанализированы нейронными сетями, позволяя ученым получить ценную информацию о динамике изменения материалов под воздействием стресса и релаксации.

Как и люди, материалы со временем меняются и ведут себя по-разному в зависимости от внешних условий. Чтобы измерять и понимать динамику изменения различных материалов, группа ученых из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США разработала инновационный метод, сочетающий рентгеновскую спектроскопию, искусственный интеллект и машинное обучение. Этот подход позволяет создавать уникальные "отпечатки пальцев" материалов, которые могут быть проанализированы с помощью нейронных сетей.

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В основе новой методики лежит использование рентгеновской фотонной корреляционной спектроскопии (XPCS) – техники, которая позволяет измерять и визуализировать динамику изменения материалов во времени. Когда материал облучается рентгеновскими лучами, возникают сложные и разнообразные узоры рассеяния, которые несут в себе ценную информацию о структуре и поведении этого материала.

"Даже для экспертов бывает трудно понять, что означают эти сложные картины рассеяния", - поясняет Джеймс Хорват, ведущий автор исследования из Аргоннской национальной лаборатории. Чтобы извлечь максимум полезной информации из этих данных, ученые решили объединить XPCS с методами искусственного интеллекта и машинного обучения.

Они разработали алгоритм на основе автоэнкодера – специального типа нейронной сети, который способен преобразовывать исходные данные рассеяния в компактные "отпечатки пальцев" материалов. Эти отпечатки содержат в себе ключевую информацию о структуре и динамике изменения образцов, которую невозможно было бы выявить вручную.

Далее ученые использовали методы неконтролируемого машинного обучения, чтобы сгруппировать эти отпечатки пальцев в кластеры со схожими характеристиками. Анализируя особенности различных кластеров, исследователи смогли лучше понять, как материалы структурированы и как они эволюционируют во времени под воздействием стресса и релаксации.

"Можно представить эти отпечатки пальцев как своего рода геном материала - они содержат всю необходимую информацию для реконструкции полной картины", - говорит Хорват.

Использование искусственного интеллекта в данном случае оказалось крайне эффективным, поскольку ИИ обладает превосходными способностями к распознаванию образов и классификации сложных данных рассеяния рентгеновских лучей. Это особенно важно в свете предстоящего обновления Расширенного источника фотонов (APS) в Аргоннской лаборатории, который будет генерировать в 500 раз более яркие рентгеновские лучи, создавая еще более сложные картины рассеяния.

"Для обработки огромных объемов данных, которые мы получим от модернизированной APS, потребуется мощность искусственного интеллекта", - подчеркивает Хорват.

Новый метод, объединяющий XPCS, ИИ и машинное обучение, открывает новые возможности для глубокого изучения динамики материалов и их внутренней структуры на атомном уровне. Эти знания могут быть использованы для разработки передовых материалов с заданными свойствами.