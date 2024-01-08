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Acer представляет углеродно-нейтральные ноутбуки с новейшими процессорами Intel Core Ultra
Acer анонсировала новые дополнения к своей линейке ноутбуков Aspire, демонстрирующие широкий спектр возможностей производительности и дизайна для удовлетворения повседневных вычислительных потребностей.

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Aspire Vero 16 — новейшая модель линейки продуктов Vero, оснащенная новыми процессорами Intel Core Ultra с поддержкой Intel AI Boost и совместимостью с Wi-Fi 7. Компания Acer взяла на себя обязательство обеспечить углеродную нейтральность Aspire Vero 16, следуя международным стандартам расчета углеродного следа и углеродной нейтральности. На каждом этапе жизненного цикла устройства принимаются меры для минимизации его углеродного следа, а затем будут применяться высококачественные углеродные кредиты для достижения углеродной нейтральности. В ноутбуке Intel Evo Edition в корпусе увеличено использование переработанных материалов (PCR), вдвое больше, чем в модели 2021 года, чтобы объединить в устройстве эко-инновации и возможности ПК премиум-класса.

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Aspire-Vero-16-AV16-51P

Новые ноутбуки Acer Aspire Go 15 и Aspire Go 14 предназначены для поддержки повседневного использования обычными пользователями и членами их семей. Ноутбуки Aspire Go оснащены процессорами Intel Core i3 серии N, увеличенной емкостью памяти, полнофункциональными периферийными устройствами и технологией Acer PurifiedVoice, а Aspire Go 14 также включает процессор AMD Ryzen серии 7000. Для большей гибкости новые устройства Aspire оснащены новейшей технологией на базе искусственного интеллекта; интеллектуальный AI-компаньон с Copilot в Windows и быстрым доступом с помощью специальной клавиши Copilot, а также Acer PurifiedVoice для четкой конференцсвязи.


Сочетая в себе новый дизайн и новейшие функции для совместной работы, Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) создан для тех, кто ищет экологически безопасный выбор без ущерба для производительности. Созданная для большего, модель Intel Evo Edition оснащена процессорами Intel Core Ultra 7 с технологией Intel AI Boost, обеспечивающими первоклассные возможности ПК, повышенную производительность и длительное время автономной работы до 10,5 часов без подзарядки. Поставляемый вместе с Copilot в Windows, он использует централизованный генеративный искусственный интеллект приложения, чтобы интеллектуально помогать пользователям с легкостью перемещаться по своим устройствам, помогая экономить время и усилия при работе, творчестве или игре. Кристально чистое видео и звук передаются на веб-камеру QHD 1440p на ИИ-ПК с помощью Acer PurifiedVoice с поддержкой ИИ, чтобы избежать нежелательного шума во время конференции. Ноутбук с Windows 11 также оснащен 16 ГБ памяти LPDDR5, которая поддерживает два SSD-накопителя PCIe Gen 4 емкостью до 2 ТБ с возможностью расширения.

Пользователи оценят простоту нового эко-дизайна Aspire Vero 16 с его гладкой поверхностью, дополненной культовым цветом Cobblestone Grey. Текстура тактильного шасси не содержит летучих органических соединений, красок или добавок и на 60 % состоит из ПЦР-материала, что приводит к меньшим выбросам CO2 во время производства. Экологичные функции Aspire Vero 16 дополняются сенсорной панелью OceanGlass, изготовленной из океанского пластика, поставляется в 100% переработанной упаковке и имеет золотую регистрацию EPEAT, что делает его отличным выбором для пользователей, которые хотят заниматься своими делами. часть для окружающей среды.

Чтобы обеспечить удобство работы пользователей, Aspire Vero 16 оснащен рядом функций, повышающих эффективность совместной работы и поддерживающих разнообразный образ жизни. 16-дюймовый дисплей WQXGA (2560 x 1600) устройства с соотношением сторон 16:10 и тонкими рамками отлично подходит для работы или развлечений, поскольку он охватывает 100% цветового пространства sRGB и доступен с опцией сенсорного экрана WUXGA. Пользователи могут легко транслировать, работать и подключаться в любом месте благодаря совместимости с Wi-Fi 7 и набору жизненно важных функций подключения, таких как Bluetooth LE Audio, два порта USB Type-C (Thunderbolt 4 и USB4) и порт HDMI 2.1. Aspire Vero 16 также поставляется с множеством интеллектуальных приложений, включая приложение AcerSense для управления энергопотреблением ноутбука, режимами энергосбережения и производительности, а Intel Unison 2.0 объединяет различные устройства и операционные системы на одном экране для обеспечения бесперебойной работы.

Aspire-Go-14-Intel-AG14-31P

Новые ноутбуки Aspire Go — это универсальные устройства для домашнего использования, семей и студентов, которые ищут отличное соотношение цены и качества и производительности, а также все необходимое, чтобы оставаться на связи и работать продуктивно. Модели Aspire Go 15 (AG15-31P) и Aspire Go 14 (AG14-31P) оснащены процессорами Intel Core i3 серии N, а Aspire Go 14 (AG14-21P) также может быть оснащен процессором AMD Ryzen. Процессоры серии 7000 обеспечивают высокую производительность и время автономной работы до 10 часов во всех моделях. Каждая модель также оснащена оперативной памятью LPDDR5 объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем M.2 PCIe Gen 3 емкостью до 1 ТБ, что обеспечивает достаточно места для хранения изображений, видео и файлов.


Ноутбуки Aspire Go с узкой рамкой и соотношением сторон до 16:10 предлагают большое пространство для просмотра и изображение с высоким разрешением на панели WUXGA Aspire Go 14 и дисплее FHD Aspire Go 15. Устройства также интегрированы с Copilot в Windows, что обеспечивает повышенное удобство использования и помощь пользователям при выполнении задач и использовании приложений на своих устройствах одним нажатием специальной клавиши Copilot. Видеозвонки на устройствах также улучшены с помощью решения Acer TNR для повышения четкости изображения даже в условиях низкой освещенности, а шумоподавление Acer PurifiedVoice AI и два цифровых микрофона обеспечивают точную запись голосов. AcerSense идеально подходит для оптимизации дискового пространства и мониторинга приложений, а подключение Wi-Fi 6 помогает минимизировать буферизацию при видеовызовах и потоковой передаче фильмов.

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Все новые модели Aspire Go также оснащены технологией Acer BlueLightShield, которая помогает защитить глаза при длительном просмотре. Aspire Go 15 и Aspire Go 14 также могут похвастаться рядом экологически чистых функций, поскольку в их корпусе и упаковке используются перерабатываемые материалы, а также они имеют регистрацию Energy Star и EPEAT Silver.

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Источник: news.acer.com
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