Вчера Ready or Not вышла из раннего доступа, сегодня в Steam хлынуло невероятное количество игроков.

Похоже, в Ready or Not есть все, что должно быть в полноценном кооперативном шутере. Хит от VOID Interactive только что официально дебютировал в версии 1.0, и игроки... не могут оторваться от этой игры.

реклама

Ready or Not — это шутер от первого лица, в котором мы становимся одним из членов элитного спецназа и выполняем безудержные действия и миссии по обезвреживанию преступников и устранению всевозможных угроз. Большое внимание в игре уделено кооперативу, который является основой данного проекта.

Небольшое превью новых возможностей Ready or Not мы получили на церемонии The Game Awards в этом году. Точнее, 13 декабря FPS покинула Early Access и официально дебютировала на рынке в полноценной версии 1.0. Вместе с этим игра получила крупное обновление, улучшающее работу искусственного интеллекта, режим командира в одиночной игре и 18 разнообразных миссий для прохождения.





Однако стоит обратить внимание на ИИ, доступный в самой игре, ведь, по мнению многих игроков, Ready or Not после последнего обновления - лучший шутер, в котором реализован вышеупомянутый искусственный интеллект. Разработчики из VOID Interactive даже похвастались, что при создании ИИ они тесно сотрудничали с настоящими спецназовцами.

Можно было бы много писать об изменениях в Ready or Not, которые появились в игре с новым обновлением. В официальном блоге разработчиков вы можете прочитать о новых улучшениях игры, анимации, новых уровнях, миссиях, оружии и улучшениях интерфейса.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Это впечатляющее обновление значительно повысило популярность Ready or Not. Это хорошо видно в чартах Steam, где в день запуска игры было зафиксировано более 51 000 одновременно играющих геймеров. Останется ли этот реалистичный кооперативный шутер в числе самых играемых игр на самом популярном игровом сервисе?