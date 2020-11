Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

TES 6 анонсировали в июне 2018 года, но с тех пор об игре решительно ничего не слышно. Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард приоткрыл тайну о том, когда стоит ожидать премьерный показ RPG The Elder Scrolls 6. По словам Говарда, студия не планирует отходить от своей привычки анонса игр незадолго до их релиза. Так было и с The Elder Scrolls 5: Skyrim, и c Fallout 4.

Говард объясняет, что постоянная подготовка к презентациям игры негативно сказывается на процессе разработки. Команда каждый раз старается превзойти предыдущий показ игры, и это лишь отнимает у студии время, которое она могла потратить на продакшен и полировку проекта. Тодд Говард считает, что лучше подготовить одну большую презентацию перед релизом, которая даст полное представление о грядущей игре. Такой подход экономит бюджет, бережет нервы разработчиков и не отвлекает игроков лишними обещаниями.





Отсканированное для The Elder Scrolls 6 лицо Ширли Карри, фанатки Skyrim, известной по прозвищу

«скайримская бабушка» Также Говард еще раз подчеркнул, что Bethesda Game Studios провела впечатляющую работу по улучшению фирменного движка студии. Они существенно проапгрейдили систему ИИ, процедурную генерацию, анимацию и рендер. «Надеюсь, люди оценят результат нашей работы и будут так же довольны, как и мы», — говорит Говард.



The Elder Scrolls 6 разрабатывается для нового поколения игровых систем, а ее релиз должен состояться после Starfield, о которой пока тоже ничего неизвестно. По слухам, TES 6 будет носить подзаголовок Redfall.