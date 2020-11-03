Первая демонстрация The Elder Scrolls 6 — Тодд Говард рассказал, когда ее ждать
TES 6 анонсировали в июне 2018 года, но с тех пор об игре решительно ничего не слышно. Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард приоткрыл тайну о том, когда стоит ожидать премьерный показ RPG The Elder Scrolls 6. По словам Говарда, студия не планирует отходить от своей привычки анонса игр незадолго до их релиза. Так было и с The Elder Scrolls 5: Skyrim, и c Fallout 4.
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Говард объясняет, что постоянная подготовка к презентациям игры негативно сказывается на процессе разработки. Команда каждый раз старается превзойти предыдущий показ игры, и это лишь отнимает у студии время, которое она могла потратить на продакшен и полировку проекта. Тодд Говард считает, что лучше подготовить одну большую презентацию перед релизом, которая даст полное представление о грядущей игре. Такой подход экономит бюджет, бережет нервы разработчиков и не отвлекает игроков лишними обещаниями.
Также Говард еще раз подчеркнул, что Bethesda Game Studios провела впечатляющую работу по улучшению фирменного движка студии. Они существенно проапгрейдили систему ИИ, процедурную генерацию, анимацию и рендер. «Надеюсь, люди оценят результат нашей работы и будут так же довольны, как и мы», — говорит Говард.
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The Elder Scrolls 6 разрабатывается для нового поколения игровых систем, а ее релиз должен состояться после Starfield, о которой пока тоже ничего неизвестно. По слухам, TES 6 будет носить подзаголовок Redfall.
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