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Fallout 4 получит масштабное обновление
Игра обзаведется новой фракцией, режимами и дополнительным контентом

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 Прошло много времени с тех пор, как Bethesda выпустила игру Fallout 4. Поскольку Fallout 5 в обозримой перспективе пока не предвидится, фанатам приходится довольствоваться семью существующими играми, которые недавно были объединены в один пакет, Bethesda объявила о крупном обновлении Fallout 4.

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 Владельцы ПК, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series S|X получат указанное обновление 25 апреля. Помимо прочего, геймеры смогут сыграть в Fallout 4 в разрешении 4K с 60 FPS с включенными режимами «Производительность» и «Качество» на консолях. Консоли последнего поколения также получат обновление, но без нового контента и косметических улучшений.

 Очередное обновление Fallout 4 также добавляет несколько "улучшений качества жизни" и стабильности. Игроки на ПК получают поддержку сверхшироких мониторов и возможность покупать игру в магазине Epic Games Store. Хотя обновление далеко не такое масштабное, как, например, обновленная версия The Witcher 3, приятно видеть, что Bethesda решила вдохнуть жизнь в то, что многие считают одной из не самых популярных игр франшизы.

 Помимо всего прочего, обновление Fallout 4 добавит новый внутриигровой контент и предметы. В игре появится новая фракция под названием Анклав и некоторые связанные с ней квесты. Отличным дополнением была бы новая концовка, основанная на фракции Анклав. 

#bethesda game studios #bethesda #fallout 4 #fallout #fallout 3
Источник: notebookcheck.net
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