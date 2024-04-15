В The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5.3 также присутствует вид от первого лица.

Перспектива создания ремейка культовой игры The Elder Scrolls V: Skyrim остается далекой, что побуждает энтузиастов почитаемой франшизы брать дело в свои руки, используя современные технологии для воссоздания знакомых локаций.

Среди таких энтузиастов – Лео Торрес, известный ютубер и фанат серии, который начал проект по воссозданию городов из любимой игры с помощью движка Unreal Engine 5. Последнее начинание Торреса посвящено Фолкрейту, тщательно воссозданному с помощью Unreal Engine 5.3.2 и использующему такие передовые возможности, как Nanite, для сложного моделирования текстур, а также аппаратный Lumen для внедрения в тайтл иммерсивного глобального освещения и отражений самого высокого уровня. Кроме того, в игру интегрирована технология NVIDIA DLAA для повышения визуальной достоверности проекта.

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Несмотря на то что долгожданный ремейк TES V: Skyrim до сих пор не вышел, Bethesda выпустила в 2016 году ремастер под названием Special Edition. Эта версия получила многочисленные визуальные улучшения, новый контент и все ранее выпущенные DLC.

В настоящее время Skyrim доступен на различных платформах, включая PC, Sony PS5, PS4, PS3, Microsoft Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.