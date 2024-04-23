Тонкий намек был сделан техническим арт-директором Virtuos Games, который незаметно рассказал о своем участии в неанонсированном проекте ремейка



По словам инсайдеров, одна известная студия тайно работает над обновленной версией любимой классической игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ремейк, в котором якобы будет использован передовой движок Unreal Engine 5, по слухам, появится на полках магазинов в конце этого года или в начале 2025-го.



Тонкий намек был сделан техническим арт-директором Virtuos Games, который незаметно рассказал о своем участии в неанонсированном проекте ремейка для платформ PlayStation 5, Xbox Series и PC. Это загадочное сообщение всколыхнуло игровую сферу, и многие предположили, что речь идет не о ремейке Oblivion.



Инсайдеры утверждают, что компания Virtuos Games, известная своими выдающимися достижениями в области разработки игр, действительно работает над обновленной версией культовой ролевой игры. Ремейк, как утверждается, использует революционный подход, сочетая основные механики оригинальной игры с графическими возможностями Unreal Engine 5.



Пока проект остается неподтвержденным Bethesda Softworks, создателями серии The Elder Scrolls, слухи набирают обороты. Анонимный источник из Virtuos Games утверждает, что ремейк действительно выйдет в конце 2024 или начале 2025 года.



Перспектива вернуться к обширному миру Сиродила, обновленному современной графикой и геймплеем, приводит поклонников серии в восторг. Этот потенциальный ремейк дает возможность привлечь новых поклонников и возродить страсть ностальгирующих, у которых остались приятные воспоминания об исследовании Имперского города.