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Greg_Novo
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
Тонкий намек был сделан техническим арт-директором Virtuos Games, который незаметно рассказал о своем участии в неанонсированном проекте ремейка

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По словам инсайдеров, одна известная студия тайно работает над обновленной версией любимой классической игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ремейк, в котором якобы будет использован передовой движок Unreal Engine 5, по слухам, появится на полках магазинов в конце этого года или в начале 2025-го.

Тонкий намек был сделан техническим арт-директором Virtuos Games, который незаметно рассказал о своем участии в неанонсированном проекте ремейка для платформ PlayStation 5, Xbox Series и PC. Это загадочное сообщение всколыхнуло игровую сферу, и многие предположили, что речь идет не о ремейке Oblivion.

Инсайдеры утверждают, что компания Virtuos Games, известная своими выдающимися достижениями в области разработки игр, действительно работает над обновленной версией культовой ролевой игры. Ремейк, как утверждается, использует революционный подход, сочетая основные механики оригинальной игры с графическими возможностями Unreal Engine 5.

Пока проект остается неподтвержденным Bethesda Softworks, создателями серии The Elder Scrolls, слухи набирают обороты. Анонимный источник из Virtuos Games утверждает, что ремейк действительно выйдет в конце 2024 или начале 2025 года.

Перспектива вернуться к обширному миру Сиродила, обновленному современной графикой и геймплеем, приводит поклонников серии в восторг. Этот потенциальный ремейк дает возможность привлечь новых поклонников и возродить страсть ностальгирующих, у которых остались приятные воспоминания об исследовании Имперского города.

#bethesda #the elder scrolls #the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion #the elder scrolls oblivion #virtuos
Источник: t.me
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