Уже как год вышел субфлагман компании OnePlus, и, пожалуй, его выход можно назвать самым тихим выходом за последние несколько лет. В интернете никому из крупных блогеров не было дела до 13R, и будто даже самим OnePlus он не был интересен, акцент был только на флагманской модели OnePlus 13. О тихом релизе смартфона можно было узнать лишь из новостных источников.

Понять данное отношение к смартфону можно, ведь, если сравнивать с 12R, нововведений у более младшей модели очень мало, а стартовая цена стала только выше.

По этой причине я хочу внести больше ясности, отвечая на вопрос: стоит ли сегодня кому-то покупать OnePlus 13R? Давайте разбираться.

Внешний вид и эргономика

Для начала вспомним, как выглядит OnePlus 13 на рендерах.

Будем честны, если сравнивать на рендерах с OnePlus 13R, то последний выглядит блекло.

Никаких тебе интересных цветов, которые сочетают с разными материалами. Мы имеем просто монотонный задник золотистого или чёрного цвета с такими же монотонными рамками. Сразу начинаешь думать, что это самый скучный OnePlus.

Но когда ты видишь его вживую...

Автор изображения: Birm Infotech

Сразу начинаешь понимать его эстетику. Благодаря матовым рамкам и спинке, которая, к слову, практически не пачкается, смартфон выглядит строго и гораздо дороже своих денег. Стоит ли говорить, что в руке такие материалы тоже чувствуются по-флагмански? Вспоминая каких-нибудь Huawei и Google, которые любят в свои смартфоны добавлять глянец, когда их никто не просил, хочется сказать "Спасибо" всем остальным компаниям, включая OnePlus, что они таким не уподобаются, потому что был у меня на опыте Pixel 8, у которого глянцевая спинка. И, пользуясь 13R, я не понимаю, почему Google не могут полностью отказаться от глянца, ведь он банально дешевит абсолютно любой смартфон. Но я отвлёкся.

Некоторые ругают OnePlus за их дизайн 13-й серии, потому что, видите ли, нет симметрии, камера располагается слева. У меня вопрос к таким людям: где вы были 8 лет, когда выходил Xiaomi 14-15, включая T (Pro) серию? По факту внешне почти тот же блок камер, но только в виде кухонной плиты.

Поэтому претензий я не понимаю, и желание сделать блок камер по центру, как у некоторых моделей Huawei или Honor, для меня звучит странно. Тем более, что это убивает идентичность смартфона.

Подбородок у экрана есть, но он настолько маленький, что его можно и не заметить вовсе.

Автор изображения: Marcus Herbrich

По эргономике всё отлично, это увесистая лопата (206 грамм) с идеальной развесовской. Рамки прямые, но с небольшим скосом к спине, чтобы они не впивались в руку.

Сборка отличная, никаких претензий нет и подавно.

Нужен ли так переключатель звука?

Для тех, кто в танке, у OnePlus вплоть до Nord 4 и 13-й номерной серии был переключатель звука, из-за утраты которого многие в сообществе грустят до сих пор, потому что в последующих смартфонах его заменили на Action Button.

Автор изображения: Marcus Herbrich

Так нужен ли этот слайдер? Прямой ответ: это лучше, чем ничего, но, по-моему мнению, хорошо, что сделали Action Button в следующем поколении. Ведь на эту кнопку можно назначить буквально что угодно, что позволит система. Если говорить о полезности слайдера, то да, с ним реально удобнее. Но я бы не сказал, что он как-то кардинально изменил мою жизнь, он просто выглядит как приятное дополнение. И есть небольшая проблема в такой реализации трёхпозиционного переключателя: в слепую невозможно понять, какая у него позиция. Слайдер надо пытаться перещёлкивать, чтобы понять, какой стоял режим. Спасает эту ситуацию вибрация, которая для каждого режима своя, и легко запомнить по ней, на какой режим ты переключаешься. Сам слайдер довольно упругий, из-за чего промахнуться и не попасть в центральную позицию не так уж легко.

Вибрация...

Хочу начать издалека. На дворе 2023 год, я становлюсь счастливым обладателем Realme 10 Pro+, с которым я долго не расстаюсь, прохожу я с ним ещё девять месяцев. Смартфон стоил недорого: около 30 тыс. рублей в рознице, он был хорошим выбором за свои деньги. И вы, наверное, догадываетесь, к чему я веду.

Да, вибрация у OnePlus 13R точно такая же, какая была у среднебюджетного Realme 10 Pro+, между которыми два года разницы. Я ещё раз напоминаю: OnePlus 13R — это субфлагман, не бюджетный смартфон. Конечно, вибрация эта действительно приятная, она очень точная, у неё даже есть разные эффекты, если это так можно назвать. Но один малюсенький недостаток может для кого-то перечеркнуть преимущества вибрации: она слабая. Смартфон банально легче услышать, чем почувствовать, когда он лежит на столе, а в кармане джинс как-то уловить вибрацию надо ещё умудриться.

Так что плохой вибрацию назвать нельзя, но она никак не флагманского уровня, где сочетается и приятная тактильная отдача, и большая мощность.

Экран: бочка мёда с ложкой дёгтя

Наверное, на экране в данном смартфоне меньше всего экономили. Мне в нём очень понравилось, что он ни закруглённый, ни прикруглённый, ни подкруглённый, а просто плоский. Им приятно пользоваться, у него насыщенные цвета, он поддерживает адаптивную частоту 1-120 Гц, что повышает автономную работу, особенно при включенном AOD; с ШИМом у экрана никаких проблем нет, это точно. Для понимания, у меня был Pixel 8, у которого ШИМ 50-100%, и даже у меня, у человека с отсутствием явной чувствительности к ШИМу, бывало, что болели глаза. С OnePlus 13R, конечно же, таких проблем нет, потому что это BBK, куда входят Oppo, OnePlus и Realme, и у их экранов в большинстве случаев, если не всегда, хороший ШИМ.

Так в чём же проблема? Две буквы: "7i". Да, сюда поставили бюджетную защиту Gorilla Glass 7i, которая стоит в бюджетниках Tecno за 20 тысяч. Но ирония то в том, что у OnePlus 12R стояло флагманское стекло Gorilla Glass Victus 2, при этом экран у последнего смартфона был ничем не хуже, а даже чуть лучше, если вдаваться в детали.









Если обобщать, то экран хороший, но защита портит впечатление.

Зато мощный

Да, железо тут, хоть и по меркам начала 2025 года не самое свежее, но для 99% пользователей оно закрывает все потребности. Стоит чипсет Snapdragon 8 Gen 3, постоянная память UFS 4.0 на 256/512 Гб, а оперативная память на 12 Гб стандарта LPDDR5X, что звучит очень достойно. С таким набором характеристик система, естественно, не знает, что значит слово "лагать", и потому OnePlus 13R с лёгкостью можно назвать игровым смартфоном. Тем более, что он не греется в обычных задачах. Просто я вспоминаю свой Google Pixel 8, который грелся при любом раскладе, если что-то делать помимо пролистывания лаунчера приложения. Да, я преувеличиваю, но, если вкратце, то у меня примерно такой опыт и сложился.

В играх OnePlus 13R я не проверял, но я напоминаю, что это 8 Gen 3, двухлетний, но флагман, он тянет абсолютно всё. Да, где-то настройки придётся ставить не максимальные, а высокие, но, думаю, что пережить такую трагедию возможно.

Звук мог быть лучше

Если кратко говорить о звучании динамиков, то точно нет, оно не плохое. Стерео не полноценное, разговорный динамик тише, но, если честно, смотреть фильмы или видео это как-то не мешает. В уши не особо бросается разница в громкости, да и претензия у меня больше не к этому. Проблема в самой настройке звука. Он плоский, сцены вообще нет, слушать музыку речи вообще не идёт. Да, конечно, сейчас бы слушать музыку через динамики смартфона, но просто на примере музыки очень хорошо видно, насколько задумывались над тем, чтобы настроить эквалайзер. При этом само качество звука видно, что хорошее, но динамики попросту не раскрыли. Да, есть OReality, с которым... Ничего не меняется. Серьёзно, я не понимаю, зачем он вообще здесь есть. У него 4 пресета, среди которых только профиль "Кино" даёт какой-то ощутимый эффект.









Да, есть пространственный звук, который, в теории, мог бы вернуть недостающую глубину, но режим "Авто" ничего ощутимого не превносит, а вручную настраивать я не хочу.





Но самое обидное в этой ситуации, что у OnePlus 12R есть Dolby Atmos, который, как заверяют пользователи, реально улучшает звук. И я не понимаю, почему нельзя было сделать поддержку Dolby Atmos в 13R. А, нет, понимаю: так дешевле. Напоминаю, OnePlus 12R на старте продаж стоил дешевле, чем 13R.

Батарея как обычно

И это я говорю в хорошем смысле. Аккумулятор стоит на 6000 мАч, литий-ионный. Да, кремний-углеродная батарея стоит только во флагмане. Но знаете, я считаю, что так даже лучше. Такой ёмкости хватает за глаза, а сами кремний-углеродный батареи подвергаются сомнению в надёжности, поэтому лично мне спокойнее с более старой, но проверенной технологией.

По поводу автономности точных цифр я не скажу экранной работы, потому что в разделе "Батарея" смартфон пишет пройденное экранное время за последние сутки, а не с момента последней полной зарядки, что неудобно для проверки автономности.





Да, есть "Цифровое благополучие", но он считает экранное время по дням, а по ночам я не сплю, поэтому мне тоже неудобно. Но если просто по ощущениям, то смартфона хватает на сутки как минимум. И это я говорю, если им реально усердно пользоваться. То есть при не особо усердном использовании можно растянуть батарейку на 1,5-2 суток. И это отличный результат в совокупе с тем, что у нас стоит не какой-то голый андроид.

К тому же смартфон поддерживает быструю зарядку на 80 Вт. Конечно, в основном, он заряжается со скоростью 45-50 Вт, но эта практика у всех смартфонов с зарядкой 60+ Вт, чтобы не аккумулятор не деградировал на глазах.

Из минусов нет поддержки беспроводной зарядки, но это ожидаемо, учитывая, что мы имеем дело с удешевлённым флагманом. Лично мне беспроводная зарядка редко пригождалась в жизни, поэтому мне её отсутствие не делает погоды.

КислородОС

Пожалуй, за оболочки я больше всего люблю BBK, так как ColorOS (Oppo), OxygenOS (OnePlus) и RealmeUI отличаются буквально в деталях, так как все они являются производными от ColorOS. И как же приятно пользоваться OxygenOS, у тебя в наличии тонна полезных настроек, система выглядит гармонично, эстетично и попросту красиво. Да, это копирка iOS, но сейчас такое время, что уже всем всё равно, что там ворует iOS у Android и что ворует Android у iOS.

Конечно, есть претензии. Во-первых, нет никакой экосистемности с теми же наушниками OnePlus. Я не могу, как в каком-нибудь Google Pixel, настраивать режим шумоподавления в настройках звука. Только через приложение или через настройки Bluetooth. Никаких анимаций при подключении наушников тоже нет, хотя я помню, что на Realme я мог их сделать, поставив APK системного приложения из ColorOS. Но заниматься этим я просто не хочу ради анимаций. Во-вторых, звонилка имеется только от Google, потому что нет российской версии прошивки с родной звонилкой. Конечно, умельцы давно сделали патч для тех, у кого рут-права, поэтому это исправимо.

Камеры

В этой сфере я новичок, потому могу быть необъективным и выборочным, поэтому имейте ввиду, что я могу сильно заблуждаться. Буду рад услышать советы.

Всё не так плохо. Я бы даже сказал, что всё очень неплохо. Мне больше интересны передние камеры, куда входит основной модуль, ультраширокоугольный и телевик. Если сравнить с Pixel 8 вечером, то OnePlus 13R не очень далёк по качеству.

Честно, я не любитель вглядываться в пиксели и дотошно сравнивать, поэтому, если коротко, то основная камера Pixel лучше ловит свет, он менее размытый, что сильно бросается в глаза, по детализации смартфоны одинаковые. У Pixel более мягкие цвета и резкость алгоритм не добавляет, из-за чего видны шумы, у OnePlus ситуация иная: чуть перенасыщенные цвета и сильная резкость, из-за чего видны смазы. Иногда накинутая резкость даёт иллюзию лучшей детализации, а иногда глазам тяжелее на такие фотографии смотреть из-за более заметного контраста цветов.

Ультраширик, на удивление, лучше на OnePlus 13R. Pixel 8 заметно хуже справился со светом, у него просто вышла каша. По детализации точно также оба одинаковые.

Если говорить про телевик, у которого приближение 2x, то я решил сравнить приближение 4x против обычного кропа с основного модуля у Pixel 8. Да, это нечестно, но сделал я это больше с целью, чтобы понять, есть ли вообще смысл в таком слабом телевике. И больше да, чем нет. Со светом справляется OnePlus заметно лучше, но, что интересно, детали на Pixel лучше, и это делает ситуацию странной и забавной.

Ссылка на Google диск с фотографиями, на основе которых я делал сравнение. Фотографий, конечно, очень мало, но разницу заметить можно.

Если делать итоги по камерам, то они не прям плохие. Основная камера вечером заметно уступает Pixel 8, хоть и не сильно. Ультраширик вообще удивил, когда по логике должен быть лучше у Pixel 8. А телевик... Ну спасибо, что есть. Возможно, мои фотографии вышли не самыми лучшими и объективными. Возможно, надо было сделать больше фотографий в разных условиях, но что вышло, то вышло, уж извините.

По мелочам

Сканер отпечатка оптический, понятное дело. Находится снизу, то есть экономия максимальная. Но работает он очень быстро и точно, 9/10 попыток получается разблокировать смартфон.

Датчик приближения работает отлично, но начинает он работать только в вертикальном положении, в горизонтальном не срабатывает, что явно сделано умышленно и для меня это достоинство, ведь для меня это редкость, когда я именно горизонтально подношу телефон к уху, но не редкость, когда из-за работающего датчика в горизонтальном положении, мне было дискомфортно прослушивать голосовые сообщения.

USB версии 2.0. Ожидаемо, но грустно.

Что по итогу?

OnePlus 13R назвать каким-то плохим смартфоном нельзя. При той тонне недостатков, что я высказал, найдётся пара тонн достоинств, которые могут их покрыть. Всё больше упирается в цену. На данный момент, если находить глобальную версию за 30-35 тыс. рублей, то это очень даже достойное приобретение.

Больше стоит вопрос: а кому нужен OnePlus 13R, когда есть 12R, который можно найти за цену меньше 30 тыс.? Ответить тяжело, ведь, переплачивая, мы получаем чуть лучше железо, телемодуль и... Всё. При этом мы теряем Dolby Atmos, мы теряем флагманское защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, да даже зарядка становится медленнее, причём заметно, потому что у 12R не только поддержка 100 Вт, но ещё аккумулятор поделён на две ячейки, из-за чего скорость зарядки ещё сильнее возрастает. Тем более комплект у глобальной версии 12R полный, а у 13R только кабель. И, казалось бы, покупай индийскую или китайскую версии 13R, но у них порезаны частоты и непонятно как быть.

Ситуация больше упирается во вкусы, потому что у OnePlus 12R экран-водопад, для кого-то это может стать поводом его не брать. Так что универсального ответа нет, компромиссы есть везде. Если есть деньги на OnePlus 15R или 13, то лучше взять что-то из данных смартфонов. Лично я бы предпочёл старый флагман. Главное, не берите с меня пример, и не покупайте OnePlus 13R в рознице за 50 тыс. рублей.