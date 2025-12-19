Новый завод займётся производством энергетических установок мощностью 700–4500 кВт для нужд судостроения и береговой инфраструктуры.

Астраханская область постепенно превращается в центр современного машиностроения: в особой экономической зоне «Лотос» в Наримановском районе готовится к появлению высокотехнологичный завод по производству судовых двигателей и силовых установок для береговой энергетики. Инициатива, которую ведёт совладелец и генеральный директор петербургской компании «БалтПроект» Василий Семёнов, задумана как важный шаг в развитии отечественной промышленности и в усилиях по импортозамещению в критически значимых секторах.

Для реализации проекта создано акционерное общество «Кит Судостроение Лотос», которым руководит Василий Семёнов. Первая публичная демонстрация намерений состоялась осенью 2025 года на выставке «Нева», где «БалтПроект» подписал стратегическое соглашение с китайским предприятием Ningbo C.S.I. Power & Machinery Group. Партнёрство обеспечивает международный технологический контекст проекта, при этом акционерный состав нового завода полностью российский. Инвестиции оцениваются примерно в 2,5 миллиарда рублей; по словам Семёнова, все средства частные. Нацеленное серийное производство запланировано к запуску в 2027 году с участием международного консорциума KIT Shipbuilding. Предприятие задумывается как полноцикловое: от сборки узлов до выпуска готовых силовых установок. На стартовом этапе планируется производство четырёх серий среднеоборотных двигателей мощностью от 700 до 4500 кВт. Первоначальная мощность — около 100 установок в год с возможностью наращивания до 200 единиц при росте спроса. Основные рынки сбыта — среднее судостроение и объекты береговой энергетики. По расчётам разработчиков, эти мощности позволят полностью закрыть потребности среднего судостроения и обеспечить более половины запросов береговой энергетики в части генерации.

Проект ориентирован на соблюдение критериев, установленных постановлением правительства РФ №719, и предусматривает поэтапное повышение доли отечественных комплектующих. Семёнов делает акцент на постепенном увеличении локализации производства и интеграции российских компонентов и материалов, что должно помочь закрыть критические потребности судостроительной отрасли и повысить надёжность цепочек поставок.

Выбор Астраханской области объясняется сочетанием географических и экономических преимуществ. Близость к Каспийскому морю обеспечивает удобную логистику для судостроительных предприятий региона, а статус резидента ОЭЗ «Лотос» открывает доступ к налоговым льготам и подготовленной инженерной инфраструктуре. Эти факторы делают проект экономически обоснованным и привлекательным для инвесторов, а транспортная доступность даёт возможности для поставок по всему Каспийскому бассейну и в другие регионы страны.

Создание завода имеет несколько измерений значимости: для региона это новые высококвалифицированные рабочие места и развитие смежных отраслей, что усиливает промышленный профиль Астраханской области. Для отрасли — снижение зависимости от импорта и развитие технологической базы отечественного судостроения, что в долгосрочной перспективе повышает конкурентоспособность российских продуктов. Для экономики в целом проект означает приток частных инвестиций в производственный сектор и усиление технологической самостоятельности в стратегически важных направлениях.