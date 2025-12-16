Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" обеспечивает прикрытие переднего края, сводя практически на нет попытки наступательного маневра противника

В условиях современного конфликта ключевую роль играют не только прямые столкновения войск, но и способность контролировать территорию, сковывать маневр оппонента и наносить точечный урон его наиболее защищённым единицам. На этом фоне особое значение приобретают системы дистанционного минирования, которые позволяют быстро и с безопасного расстояния создавать непроходимые для врага участки.

Российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», о высокой эффективности которой заявили в госкорпорации Ростех, представляет собой именно такой комплекс, способный, по данным разработчика, успешно противостоять даже современной западной бронетехнике, включая немецкие Leopard и американские Bradley. «Земледелие» — это не просто миномёт или установка залпового огня, а цельный автоматизированный инженерный комплекс. Его главная задача — оперативное, скрытное и высокоточное создание минных полей на путях вероятного продвижения или на занятой абонентом территории. В отличие от традиционных методов минирования, которые требуют времени, подвергают сапёров опасности и могут быть заметны противнику, «Земледелие» действует дистанционно. Это позволяет резко сократить время на установку заграждений, реагировать на изменяющуюся тактическую обстановку и минировать территории, уже находящиеся под контролем или обстрелом противника.

Основу комплекса составляет боевая машина на колёсном шасси повышенной грузоподъёмности с формулой 8×8. Это обеспечивает высокую проходимость по различным типам местности и дорогам. Как отмечает Ростех, ключевым преимуществом является манёвренность и скорость: машина может быстро выйти на позицию, выполнить залп и так же стремительно покинуть её, минимизируя риск контратаки. Это соответствует тактике «выстрелил-и-убежал».

А сердцем системы является комплекс управления. Он автоматизирует подготовку полётного задания, программирование боеприпасов (установку времени самоликвидации или деактивации) и производит залп по заранее рассчитанным точкам. Все координаты падения мин автоматически фиксируются на электронной карте (создаётся цифровой паспорт минного поля) и передаются вышестоящему командованию. Это исключает «потерю» установленных заграждений и позволяет в будущем безопасно их ликвидировать.

Система использует боеприпасы «интеллектуального» типа, транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, которые могут снаряжаться минами различных типов, в том числе противотанковыми и противопехотными. Важнейшая особенность — программируемая «жизнь» мины. По истечении заданного времени мины могут либо самоликвидироваться (взорваться без ущерба), либо перейти в безопасное (деактивированное) состояние. Это кардинально решает одну из главных проблем "минной войны" — последующее разминирование территорий, которое становится быстрым и безопасным процессом.

Для поддержания высокого темпа операций в состав комплекса входит отдельная транспортно-заряжающая машина, которая обеспечивает быстрое пополнение боезапаса на позиции. По заявлению Ростеха, мощь противотанковых мин, доставляемых комплексом «Земледелие», достаточна для того, чтобы серьёзно повредить или вывести из строя даже хорошо защищённые образцы техники NATO. Упоминаются и конкретные модели, такие как Leopard (Германия) и Bradley (США).

Утверждается, что подобные случаи повреждения такой техники с помощью «Земледелия» уже неоднократно фиксировались. Это указывает на то, что комплекс способен поражать наиболее уязвимые места бронетехники — днище, борта, ходовую часть, где даже современная динамическая и активная защита могут быть не столь эффективны против мощного кумулятивного заряда противотанковой мины.