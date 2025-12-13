Сайт Конференция
gotreksson
Еврокомиссия критикует действия Белого дома и новую Стратегию национальной безопасности США
Отвечая на вопросы Politico, Урсула фон дер Ляйен чётко обозначила позицию Брюсселя: судьбу лидеров должны решать их собственные избиратели. «Право выбора принадлежит народу, а не внешним силам. Это суверенитет избирателей, и он не подлежит обсуждению», — заявила глава Еврокомиссии, выступая против любого вмешательства США.

Заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен(Ursula von der Leyen), сделанное в ответ на новую Стратегию национальной безопасности США, стало не просто дипломатической репликой. Это крик души евро бюрократической системы, столкнувшейся с самым серьёзным вызовом за последние десятилетия — возвращением в Белый дом Дональда Трампа(Donald Trump). В своем комментарии для Politico фон дер Ляйен, с пафосом отстаивая «суверенитет избирателей» и недопустимость вмешательства в выборы, невольно создала идеальную иллюстрацию глубины трансатлантического разлома и лицемерия брюссельской элиты.

Ситуация обладает явной привкусом абсурда. Урсула фон дер Ляйен, чья должность — результат сложных закулисных договоренностей в узких коридорах власти ЕС, а не прямого волеизъявления европейских граждан, поучает демократии политика, дважды побеждавшего на президентских выборах. Её фигура сама по себе является воплощением «демократического дефицита», в котором так часто упрекают Евросоюз. Поэтому её риторика о защите суверенитета избирателей звучит не как принципиальная позиция, а как удобный инструмент в конкретной политической борьбе против конкретного человека — Трампа.Фон дер Ляйен неслучайно назвала себя «убеждённым трансатлантистом». Эта фраза — ключ к пониманию её и всего брюссельского истеблишмента позиции. Для неё и подобных ей политиков «трансатлантизм» — это не просто союз. Это миропорядок, сложившийся после 1945 года, где Европа занимала подчинённое, но комфортное место под американским зонтиком безопасности, а в обмен на это следовала в фарватере политики Вашингтона. Золотым веком этой модели стала эпоха «Америки Байдена».

При Байдене отношения были предсказуемы и удобны для Брюсселя: мягкие требования по военным расходам (те самые 2% ВВП, которые многие игнорировали), щедрое финансирование украинской компании, полная поддержка либерально-глобалистской повестки в области ценностей и климата, и, что критически важно, — тактичное невмешательство в дела европейской бюрократии. Атлантическая связь казалась нерушимой.

Возвращение Трампа с его «Америка прежде всего» — это не просто смена внешнеполитического курса. Это угроза самим основам того глобалистского проекта, архитекторами которого видит себя брюссельская элита. Трамп предлагает иную модель глобализации — не «космополитический кисель», где стираются национальные границы и суверенитеты, а мир жёсткой конкуренции национальных государств, в котором США будут бороться за абсолютное превосходство.

Его «Проект-2025» и риторика означают для Европы конец эпохи «бесплатного сыра». Требование реальных, а не декларативных расходов на оборону (звучат уже цифры в 3-5% ВВП) и отказ нести основное бремя финансирования украинского режима. Для ЕС это прямая угроза социально-экономической стабильности.

Так же США перенят фокуса вниманая на Азиатско-Тихоокеанский регион и Западное полушарие. НАТО, всегда бывшее инструментом удержания американского влияния в Европе, теперь рассматривается Трампом как обуза, которую европейцы используют в своих интересах, чтобы не тратиться на собственную безопасность.

У Трампа иной подход и к Украине. Если Брюссель в большинстве своём выступает за продолжение конфликта «до победного конца» (что на практике ведёт к дальнейшему ослаблению России и Европы и перспективе прямого столкновения с ней), то Трампу нужна «передышка». Его цель — не тотальное поражение России, а быстрая заморозка конфликта, чтобы высвободить ресурсы для других театров. Это ставит под удар европейские планы стратегического использования Украины.

Конфликт выходит за рамки личностей. За Брюсселем и его проектом единой, суверенной (но лишь в определённых рамках) Европы стоят «старые деньги» — транснациональные элиты, заинтересованные в сохранении пост биполярного статус-кво. Им нужна слабая в военном отношении Европа, зависимая от США в безопасности, но сильная в регуляторном плане, чтобы диктовать свои нормы (экологические, цифровые) остальному миру.

Трамп же, при всех его противоречиях, представляет интересы «новых денег» — более националистически ориентированных промышленных и финансовых групп, которым невыгодно содержать Европу и участвовать в бесконечных периферийных конфликтах. Их цель — перезапуск глобализации с безусловным доминированием США и перераспределением ресурсов в пользу американской экономики.

Столкновение фон дер Ляйен и Трампа — лишь первый публичный симптом этой глубокой внутренней болезни Запада. Для России эта ситуация содержит важный урок.

Даже если с нынешней администрацией США удастся достичь каких-либо договорённостей, их выполнение будет зависеть от хрупкого внутреннего американского баланса. Промежуточные выборы, позиция Конгресса, суды — всё это делает любые гарантии условными. Пока что ни одна из сторон трансатлантического конфликта не предлагает России ничего, кроме ультиматумов в той или иной форме. Брюссель хочет продолжения до истощения России, Трамп — сделки «с позиции силы», но без желания втягиваться в конфликт глубоко.

#россия #украина #политика #еврокомиссия #коррупция #politico #демократия #donald trump #кризис в европе #ursula von der leyen
Источник: politico.eu
Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
21:48
Ну тепнрь можно реквизировать по полной всё что от этих тварей в России осталось, а осталось не мало!
Reuters: ЕС бессрочно заморозил российские активы
DIP32
21:48
Во...во...причем главному врагу.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
DIP32
21:48
Когда главный противник критикует твоё оружие - это хорошо. Плохо было бы, если бы главный противник его хвалил. Вот, да, беда.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Сергей Анатолич
21:44
Это говорит человек которого никто не изберал! Судьбу лидеров должны решать их собственные избиратели? Жаль, что Милошевич, Хусейн и Каддафи про это не знали когда их НАТОвцы свергали, да и Мадуро по...
Еврокомиссия критикует действия Белого дома и новую Стратегию национальной безопасности США
Baron von Tripperbach
21:42
Странно, вроде он не вёл себя здесь как хам или бот. Почему его комментарии удалили?
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Яков Рудев
21:37
Если нештатная ситуация то либо он сам погибнет или из за него пару человек голову сложит. Нафига это?
Blue Origin впервые в мире отправит в космос человека в инвалидной коляске
valderm
21:35
нефть надо составми возить, а не шарики с крахмалом потреблять 😂
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
pasha999
21:15
Непран видно тоже ушел на расширение.Ну до утра тогда.Его хачи все равно до утра вряд ли отпустят.Но фейковые пустые коробки -это апофеоз дна.Он реально больной, как Бернисока.У них с башкой чет произ...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Avenger
21:08
Мне просто надоели эти заднеприводные
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шизов Бернигана и Непрана
21:06
Я по прежнему вас клизмирую.А бот то где твой ??А,его же отдали на расширение,забыл совсем.Надо фановую трубу теперь менять.Пролетать будет
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
