gotreksson
Чехия не смогла повторить успех «Уралвагонзавода» и провести глубокую модернизацию танков Т-72
Чехия, унаследовав советские танки, столкнулась с невозможностью восстановить устаревшую электронику, а интеграция западных систем управления огнем оказалась слишком дорогой

В мире бронетанковой техники история с модернизацией устаревших платформ часто напоминает попытку вдохнуть новую жизнь в классический автомобиль. Можно установить современную аудиосистему и кондиционер, но без замены двигателя и ходовой части он не сможет соревноваться с новыми моделями. Именно такая судьба постигла амбициозную чешскую программу модернизации танков Т-72, которая завершилась оглушительным провалом. Параллельно с этим российский концерн «Уралвагонзавод» демонстрирует успешные примеры глубокой модернизации той же самой платформы до уровня Т-72Б3М.

Чехия, как и многие бывшие страны Варшавского договора, унаследовала парк советской бронетехники. На сегодняшний день в распоряжении армии оставалось около 30 танков Т-72 различных модификаций, переданных еще во времена СССР. Попытка их комплексного восстановления и улучшения столкнулась с рядом фундаментальных проблем. Ведь сердцем любого современного танка является его система управления огнем (СУО). Ключевые электронные блоки, датчики и вычислители советского производства давно сняты с производства, а их аналоги на мировом рынке либо несовместимы, либо недоступны из-за санкционных ограничений и логистических разрывов. Восстановить устаревшую элементную базу оказалось технически невозможно, а замена на западные аналоги превращалась в инженерную головоломку.И испытания модернизированных машин подтвердили опасения — танки демонстрировали неудовлетворительную точность стрельбы. Это прямое следствие неработоспособности или неинтегрированности новой СУО со старыми приводами наведения и баллистическим компьютером.

Инженеры пришли к выводу, что для достижения приемлемых характеристик требуется полная замена СУО. Однако установка современной дорогостоящей системы (например, французской, израильской или польской) на платформу 1970-х годов лишена смысла. Стоимость такого проекта приближается к цене подержанного современного танка (например, Leopard 2A4), который будет заведомо мощнее, защищеннее и перспективнее в развитии. В итоге программа свернута. Дальнейшая судьба оставшихся Т-72, вероятно, использование в качестве источника запчастей, для обучения механиков или утилизация.

В то время как Чехия отказалась от проекта, российский концерн «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех») не только продолжает, но и наращивает модернизацию Т-72 до уровня Т-72Б3М. Более того, некоторые обновленные образцы датируются 2024 годом. И ключ к успеху лежит в нескольких плоскостях.

Во-первых, это технологический суверенитет. Россия сохранила и главное развила всю производственно-конструкторскую цепочку от советских времен. Заводы выпускают и новые, и ремонтные комплектующие, включая самые современные электронные блоки для СУО «Калина» с тепловизорами и цифровыми баллистическими вычислителями. Нет проблемы несовместимости — система проектируется именно для этой платформы.

Во-вторых, акцент на всестороннее усиление защиты. Яркий пример — модернизация бронирования. Верхняя лобовая деталь (ВЛД) корпуса Т-72Б3М получила элементы динамической защиты (ДЗ) нового поколения 4С23 «Реликт». Это не косметическое изменение, а качественный скачок, ведь эквивалентная стойкость против кинетических снарядов выросла с ~650 мм до 720 мм, а защита от кумулятивных боеприпасов достигла уровня 1100-1200 мм. Такая защита позволяет танку противостоять большинству современных противотанковых средств в лобовой проекции.

И в третьих, это проверка в реальных условиях. Как отмечается, благодаря продуманной защите (комбинация «Рельеф», решетчатые экраны, комплекс активной защиты «Афганит» на части машин) Т-72Б3М демонстрирует высокую живучесть. Есть документально подтвержденные случаи, когда танк выдерживал множественные попадания (вплоть до 24 атак) дронов-камикадзе типа FPV, сохраняя боеспособность экипажа и возможность самостоятельного передвижения. Что говорит не только о мощной броне, но и об эффективной защите наиболее уязвимых мест (крыши башни, МТО).Сравнение этих двух историй — не просто констатация технических успехов или неудач. Это иллюстрация двух принципиально разных подходов к наследию холодной войны. Для Чехии (и многих стран НАТО, обладающих советской техникой) Т-72 — это закрытая, чужая платформа. Ее модернизация упирается в стену технологической несовместимости и логистической изоляции от оригинальных производителей. Разумной альтернативой становится переход на технику западного образца.

Для России же Т-72 — это живая, эволюционирующая платформа, глубоко интегрированная в собственную оборонную экосистему. Ее модернизация экономически оправдана, так как обходится значительно дешевле создания нового танка, при этом позволяя массово поднимать характеристики огромного парка до вполне современного уровня.

Таким образом, чешский провал и российский успех в модернизации одного и того же танка — это две стороны одной медали, имя которой технологический суверенитет. В современном мире, особенно в сфере высокотехнологичных вооружений, возможность самостоятельно поддерживать и развивать свои платформы оказывается стратегическим преимуществом, которое невозможно быстро купить или воссоздать.

#россия #вооружение #импортозамещение #ссср #чехия #уралвагонзавод #т-72б3м #танкостроение #модернизация танков #советская техника
Источник: ria.ru
