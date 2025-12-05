Сайт Конференция
gotreksson
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
Танк первым в мире адаптировался к реалиям современных конфликтов

Современный театр военных действий диктует новые правила использования бронетехники. Российский танк Т-90М «Прорыв», считающийся одним из наиболее передовых образцов в своём классе, претерпевает значительную трансформацию своей боевой роли. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, машина фактически переквалифицировалась в штурмовое орудие, адаптируясь к требованиям современного поля боя.

«Прямые бои танков против танков сейчас крайне редки из-за фактора беспилотников», — констатирует Рожин. Эта простая констатация отражает фундаментальный сдвиг в тактике применения бронетехники. Доминирование беспилотных летательных аппаратов на поле боя сделало традиционные танковые дуэли рискованным анахронизмом.Вместо этого Т-90М «Прорыв» нашёл новую нишу: «машины используются для поддержки штурмовых действий и стрельбы с закрытых позиций, фактически выполняя функцию штурмового орудия». Этот переход напоминает эволюцию танков во Второй мировой войне, когда специализированные штурмовые орудия доказали свою эффективность в поддержке пехоты и разрушении укреплений.

По словам эксперта, даже в ситуациях, когда Т-90М попадает под удар, он демонстрирует впечатляющую живучесть: «В тех случаях, когда машина попадала под удар средств поражения, она зачастую демонстрировала более высокую живучесть, чем Abrams и Leopard последних модификаций».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов дополнил эту оценку, отметив превосходство российской машины в ремонтопригодности — критически важном параметре в условиях интенсивных боевых действий, где скорость возвращения техники в строй может определять оперативную ситуацию.

Особого внимания заслуживает комплексная система защиты Т-90М. В отличие от многих зарубежных аналогов, российский танк оснащён круговой защитой от дронов и противотанковых ракет. Эта особенность становится ключевой в условиях, когда основную угрозу для бронетехники представляют не другие танки, а высокоточное оружие и беспилотники.

Система включает комплекс оптико-электронного подавления, динамическую защиту нового поколения и активные средства противодействия, что позволяет танку сохранять боеспособность в среде, насыщенной разнообразными противотанковыми средствами.

Опыт применения Т-90М в реальных боевых условиях формирует запрос на модернизацию, которая может включать усиление верхней защиты (особенно актуально против атак с воздуха), совершенствование систем обнаружения и противодействия БПЛА, а также повышение сетевых возможностей для интеграции в единый тактический контур.

Утверждения о превосходстве Т-90М над зарубежными аналогами, хотя и требуют осторожного анализа в условиях информационного противостояния, указывают на определённые конструктивные решения, оказавшиеся востребованными в текущих мировых конфликтах. Речь идёт не столько о традиционных сравнительных характеристиках (калибр орудия, толщина брони), сколько о комплексной адаптации к специфическим угрозам и условиям эксплуатации.

Высокая ремонтопригодность, упомянутая Чемезовым, отражает философию проектирования, ориентированную на длительное поддержание техники в строю в условиях ограниченного доступа к сложной ремонтной инфраструктуре.

Трансформация Т-90М «Прорыв» из линейного танка в многофункциональную штурмовую платформу иллюстрирует более широкий тренд переосмысления роли бронетехники на современном поле боя. Не отрицая полностью возможности ведения танковых дуэлей, машина эволюционирует в сторону выполнения задач, которые исторически возлагались на штурмовые орудия и САУ.

В условиях, когда поле боя становится всё более прозрачным для средств разведки и насыщенным высокоточным оружием, способность техники менять свою роль и тактику применения становится ключевым параметром выживаемости и эффективности.

#танки #бпла #ростех #abrams #leopard #модернизация #танкостроение #сергей чемезов #т90м прорыв #твд #эволюция танков
Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
01:33
>>Но и без новых багов не обошлось — в панели управления Nvidia сломалась кнопка, которая убирает иконку из системного трея. Это уже больше месяц назад сломалось.
Nvidia представляет новый драйвер 591.44 WHQL, завершая эпоху старых видеокарт Maxwell и Pascal
no_fate
23:44
Китайский пик развития в глобальном масштабе уже прошел. В течении следующих лет ЕС будет сокращать импорт из Китая, возможно, Россия тоже. Нет необходимости расширять транспортный коридор тут. Всепро...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Дмитрий Захаров
23:32
Ну раздели хоть на 4 окна
Проводник в Windows 10 работает быстрее по сравнению с Windows 11 несмотря на старания Microsoft
Яков Рудев
23:29
Насчет северного маршрута ничего не скажу - не знаю. А на счет экспортного до Урумчи. А вы уверены что через 10 построив эту трассу, мы действительно будем что то транспортировать в Китай/ из Китая в ...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Никита Абсалямов
23:16
Логично предположить, что тестирование проводилось не в одно время. А "будет стоять" это в перспективе... в отдалённом светлом будущем...
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Crash_TesT
23:11
Двум частям серии Batman вернули поддержку, а как же Batman: Arkham Asylum?
Nvidia возвращает поддержку PhysX 32 бит на видеокартах RTX 50 в Mafia II и ещё нескольких играх
Михаил Сидоров
22:58
за тем же зачем и мы вышли из африки, приплыли в америку, вышли в открытый космос, потом на луну, на марс, отправили зонд за пределы солнечной системы.
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
ark-bak
22:49
Если это корабль, то зачем ему лететь на Землю? Из-за людей и воды?
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
32Влад32
22:19
Все объясняется гораздо проще, если это инопланетный корабль.
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
Терминатор
22:08
Чем брать 9070ХТ проще купить RTX 5060ti 16gb включить лучи и генерацию 4Х и обоссать амуду.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
