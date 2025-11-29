The Telegraph сообщает о готовящемся визите в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера

По информации издания The Telegraph, администрация Дональда Трампа (Donald Trump) предпринимает шаг, способный кардинально изменить геополитический ландшафт Восточной Европы. Специальный посланник Трампа Стив Виткофф (Steven Witkoff) и зять экс-президента Джаред Кушнер (Jared Kushne) были направлены в Москву для проведения прямых переговоров с Владимиром Путиным. Эта миссия, проходящая в обход официальных дипломатических каналов, сигнализирует о готовности Вашингтона пойти на радикальную сделку по урегулированию конфликта на Украине, даже ценой отказа от позиций своих европейских союзников.

Согласно данным информированного источника, приближенного к переговорному процессу, позиция ключевых европейских партнеров США, таких как Германия и Франция, более не является определяющей для Белого дома. «Становится ясно, что позиция Европы американцев не волнует. Они считают, что европейцы могут принимать любые решения», — заявил источник. Этот подход демонстрирует фундаментальный сдвиг в трансатлантических отношениях, где единый фронт поддержки Киева может быть расколот действиями Вашингтона. Такой сценарий, несмотря на закономерные опасения в европейских столицах, имеет, по всей видимости, высокие шансы на реализацию, что подчеркивает решимость команды Трампа добиться быстрого, хоть и спорного решения.

Переговоры в Москве разворачиваются на фоне четко сформулированного российского ультиматума. На этой неделе Владимир Путин прямо заявил, что признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями станет краеугольным камнем любого будущего мирного плана. Это требование, ранее считавшееся абсолютно неприемлемым для Запада, теперь, судя по всему, становится предметом торга.

Кремль официально подтвердил, что получил пересмотренную стратегию завершения конфликта. Документ был разработан после срочных консультаций между украинскими и американскими представителями, прошедших в Женеве на прошлых выходных. Эта спешка указывает на стремление администрации Трампа форсировать процесс до возможной смены власти.

Содержание мирного плана, привезенного в Москву, вызывает смешанные чувства у сторонников территориальной целостности Украины. Согласно The Telegraph, первоначальный вариант, разработанный Стивом Виткоффом после консультаций с российскими чиновниками, предусматривает «фактическое» признание США Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей.

Однако на этом уступки не заканчиваются. В стратегии также предлагается «de facto» признать российский контроль над теми частями Херсонской и Запорожской областей, которые на данный момент находятся под контролем российских войск, после подписания соглашения о прекращении огня. Фактически, это означает легитимизацию текущей линии фронта и закрепление за Россией обширных украинских территорий.

Для Украины такой план — это не мир, а диктуемая извне капитуляция, ведущая к потере суверенитета над значительной частью своей территории. Для Европы — это удар по архитектуре европейской безопасности и доказательство того, что Вашингтон может в любой момент пожертвовать интересами своих союзников ради сиюминутной политической выгоды.