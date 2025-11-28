Ракета в 10 раз дешевле аналогов за счет использования автомобильной электроники и гражданских материалов

В мире высоких военных технологий, где каждая новинка стоит миллиарды, прорывом часто становится не просто мощное, но и доступное оружие. Именно такой козырь, способный кардинально изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, продемонстрировала частная китайская компания Lingkong Tianxing Technology. О начале массового производства гиперзвуковой ракеты средней дальности YKJ-1000 — оружия, которое в десять раз дешевле аналогов.

За сухими цифрами технических характеристик YKJ-1000 скрывается серьезная угроза:

Ракета покрывает дистанцию от 500 до 1300 км, что по классификации относит ее к ракетам средней дальности. Однако ее ключевая особенность — скорость в 5-7 Махов (около 6000-8500 км/ч). На таких скоростях перехват существующими системами ПВО и ПРО становится крайне сложной, а зачастую и невыполнимой задачей.

Для запуска YKJ-1000 используется универсальная пусковая установка. Это означает, что ракету можно развернуть на мобильных наземных платформах, а также адаптировать для запуска с кораблей, что многократно увеличивает гибкость ее применения и усложняет обнаружение и уничтожение пусковых позиций.

Время работы двигателя — 360 секунд (6 минут). Это свидетельствует о мощной силовой установке, позволяющей ракете не просто быстро достичь цели, но и маневрировать на маршруте, что является отличительной чертой гиперзвукового оружия.

Однако главная сенсация — даже не технические параметры, а стоимость. Заявление компании о том, что YKJ-1000 в 10 раз дешевле стандартных ракет, переворачивает с ног на голову традиционную логику военных расходов. Секрет такой дешевизны кроется в продуманной производственной стратегии. Как отмечает производитель, в ракете используются «чипы автомобильного класса, гражданские материалы и налаженные цепочки поставок для массового производства». Это делает возможным создание огромных ракетных арсеналов, которые можно использовать массированно, буквально «заваливая» ими систему ПРО противника.

Для России, столкнувшейся с необходимостью наращивания объемов производства вооружений, здесь кроется важнейший урок. Опыт КНР наглядно демонстрирует, как развитая гражданская промышленная база может быть быстро и эффективно мобилизована для решения оборонных задач.

Американские военные аналитики, как отмечает Army Recognition Group, уже понимают, что противостоять таким угрозам старыми методами не выйдет. Потребуется «фундаментальное переосмысление базирования, рассредоточения и устойчивости» сил США. Рассредоточение баз, их усиленная защита и разработка новых средств перехвата — все это колоссальные расходы и оперативные сложности. Дешевая ракета заставляет тратить на защиту несопоставимо больше ресурсов.

Успех КНР в этом сегменте вооружений имеет глубокие исторические корни. В отличие от СССР и США, которые были скованы Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Китай никогда его не подписывал. Это позволило Пекину на протяжении десятилетий беспрепятственно развивать и совершенствовать именно этот класс ракет, создав самый крупный и разнообразный арсенал РСМД в мире.