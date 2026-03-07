Издание 32CARS опубликовало разъяснения автомеханика Алексея Степанцова о скрытых рисках при эксплуатации гибридных автомобилей.

Гибридные автомобили часто выбирают из-за возможности передвигаться в городе преимущественно на электротяге. Однако такой режим эксплуатации создает специфические условия для бензинового двигателя. Автомеханик Алексей Степанцов объяснил изданию 32CARS, с какими последствиями могут столкнуться владельцы таких машин и как избежать серьезных поломок.

При длительных перерывах в работе бензинового мотора топливо в баке может терять свои свойства. Бензин контактирует с воздухом и влагой, подвергается перепадам температур. В результате окисления образуются соединения, способные создавать отложения в топливной системе. Особенно актуальна эта проблема для подзаряжаемых гибридов, где залитый в бак один раз бензин может использоваться несколько недель.

Дополнительным фактором является то, что двигатель внутреннего сгорания в гибриде часто запускается лишь на короткое время и не всегда успевает прогреться до рабочих температур. Холодные пуски сами по себе создают повышенную нагрузку на мотор. При регулярных кратковременных включениях существует риск образования нагара и попадания несгоревшего топлива в масло, что снижает его смазывающие свойства.

Наиболее уязвимыми элементами при таком режиме эксплуатации являются форсунки непосредственного впрыска. Отложения нарушают точность распыла топлива, из-за чего ухудшается процесс сгорания, повышается расход и увеличивается объем вредных выбросов. На начальном этапе водитель может заметить лишь незначительное ухудшение динамики. При дальнейшей эксплуатации без изменения режима может потребоваться замена дорогостоящих компонентов.

Эксперт считает, что предотвратить проблему можно без сложного ремонта. Достаточно периодически ездить на автомобиле 20–30 минут так, чтобы бензиновый двигатель успевал прогреться и поработать стабильно. Дополнительно помогают присадки, которые замедляют окисление топлива и уменьшают образование отложений.