Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
Издание 32CARS опубликовало разъяснения автомеханика Алексея Степанцова о скрытых рисках при эксплуатации гибридных автомобилей.

Гибридные автомобили часто выбирают из-за возможности передвигаться в городе преимущественно на электротяге. Однако такой режим эксплуатации создает специфические условия для бензинового двигателя. Автомеханик Алексей Степанцов объяснил изданию 32CARS, с какими последствиями могут столкнуться владельцы таких машин и как избежать серьезных поломок. 

© A. Krivonosov

Может быть интересно

При длительных перерывах в работе бензинового мотора топливо в баке может терять свои свойства. Бензин контактирует с воздухом и влагой, подвергается перепадам температур. В результате окисления образуются соединения, способные создавать отложения в топливной системе. Особенно актуальна эта проблема для подзаряжаемых гибридов, где залитый в бак один раз бензин может использоваться несколько недель.

Дополнительным фактором является то, что двигатель внутреннего сгорания в гибриде часто запускается лишь на короткое время и не всегда успевает прогреться до рабочих температур. Холодные пуски сами по себе создают повышенную нагрузку на мотор. При регулярных кратковременных включениях существует риск образования нагара и попадания несгоревшего топлива в масло, что снижает его смазывающие свойства.

Наиболее уязвимыми элементами при таком режиме эксплуатации являются форсунки непосредственного впрыска. Отложения нарушают точность распыла топлива, из-за чего ухудшается процесс сгорания, повышается расход и увеличивается объем вредных выбросов. На начальном этапе водитель может заметить лишь незначительное ухудшение динамики. При дальнейшей эксплуатации без изменения режима может потребоваться замена дорогостоящих компонентов.

Эксперт считает, что предотвратить проблему можно без сложного ремонта. Достаточно периодически ездить на автомобиле 20–30 минут так, чтобы бензиновый двигатель успевал прогреться и поработать стабильно. Дополнительно помогают присадки, которые замедляют окисление топлива и уменьшают образование отложений.

#гибридные автомобили #бензиновый двигатель #алексей степанцов #обслуживание гибридов #проблемы гибридов
Источник: 32cars.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На крупнейшей ГЭС Северного Кавказа установили ротор генератора нового гидроагрегата №3
+
Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
10
Need for Speed Carbon с трассировкой пути протестировали на RTX 5080 и сравнили с оригиналом
6
В Беларуси начались испытания 50-тонного карьерного бульдозера БЕЛАЗ-78542
+
Мощная вспышка на Солнце вызвала аномальные изменения в атмосфере Марса
+
Российский мессенджер MAX открыл регистрацию для пользователей из 40 государств
8
Bloomberg: Индия вернулась к закупкам российской нефти
1
Vivo опубликовала полные характеристики основной камеры смартфона X300 Ultra
+
На российском спутнике «Экспресс-АТ1» произошёл сбой и временно пропал сигнал
1
Кризис флеш-памяти уже оказался глубже, чем оперативной памяти
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i5-12400F с Radeon RX 480 8 ГБ в популярных играх
2
В Samsung Galaxy S26 Ultra не оказалось камеры-перископа
+
Российский электромобиль «Атом» готовят к выходу на рынок такси
+
Nothing представила смартфоны Phone 4a и 4a Pro с подсветкой Glyph Bar
+
«Калашников» показал БПЛА «Легионер» для ближневосточных заказчиков на выставке «Нефтегаз-2026»
+
Регистрация в мессенджере Max стала доступна жителям 40 государств
+
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
5
ТМХ начал испытывать щелочные аккумуляторы на новейших метропоездах «Москва-2026»
2
Компактный смартфон OnePlus 15T на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в Geekbench
+
Уязвимость в мессенджере Max позволяет без авторизации получать доступ к фотографиям из чатов
1

Популярные статьи

Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
48
Как геймеры получают 100% скидки на игры PlayStation 5
5
Пять лучших фильмов с Мэрилин Монро (субъективно)
1

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
19:39
докторов вроде тебя школоло я на ... вертел
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Китя.
19:39
это что на 2шт по 24Gb денег не хватило.
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:38
Врачи тебе уже не помогут )))
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
19:35
про хай тек тебе в помощь
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Shatun29
19:34
Пиз...лы, на ГБО пропане ровно тоже самое, бензин в баке месяцами один и тоже и что-то проблем не заявлено, двигатель прогревается в поездках, но бензин только на прогрев минут 5 и всё в день.
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
Китя.
19:28
почему ты такой длинный как глист и худой.
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:25
И тебе не хворать, там правда, врачи сказали, что у тебя не лечится )))
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:19
Плевал я на тебя и твою брехню. Свободен, клоун
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
19:19
с пистоболами дело не имею
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:17
Изучил уже давно, там сказали, что ты трепло
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter